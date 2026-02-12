CBX卷入收益分配争议 SM娱乐申请「假扣押」1,400万财产

韩国公司SM娱乐近日对EXO成员Chen、伯贤、Xiumin，合称「CBX」的小分队心申请资产假扣押，引发关注。SM与CBX因为涉及未清偿债务及收益分配争议，SM此举旨在得到成员个人活动收入10%的债权，双方纠纷也再度浮面。

SM「假扣押」CBX1,400万港元

据指SM娱乐于本月9日、10日两日内，对CBX三名成员的资产提出假扣押申请。被列入假扣押范围的资产包括Chen的住宅全租保证金债权、伯贤位于京畿道九里市阿川洞的公寓和Xiumin位于首尔龙山区汉南洞的公寓。其中，伯贤名下阿川洞公寓面积约1,528平方呎，于2023年10月取得，Xiumin名下汉南洞公寓面积约1,787平方呎，并于上月9日才完成业权移转登记。此次SM向3人请求的扣押金额合计26亿韩圜（约1,400万港元）。

CBX就「假扣押」未表态

报道引述法律界人士指出，「假扣押」并非正式没收资产，而是一种保全措施，目的是在诉讼结果未明前，防止资产转移或出售，以保障日后若判决成立时的追讨权益。惟此举对艺人形象及资金周转均构成压力，亦意味双方谈判已陷入僵局。业界亦关注，此案或成为韩国娱乐产业「长约制度」与艺人收益透明度的重要判例。至今3名成员暂未就扣押物业一事作出正式回应。

SM与CBX争议始于2023年

双方争议可追溯至2023年6月，当时CBX以未获充份结算资料、专属合约期过长等理由，向SM娱乐要求解除专属合约。其后双方于同月达成协议，EXO团体活动仍由SM娱乐负责，成员个人活动则由另一公司INB100进行，但须向SM支付个人活动收入的10%。

SM与CBX对簿公堂

不过，2024年6月，CBX方面指控SM未履行保障INB100唱片与音源流通手续费5.5%的约定，因此拒绝支付个人活动10%的收入。SM娱乐同月向3名成员提起专属合约履行请求诉讼，双方正式对簿公堂，CBX则反控SM高层涉及欺诈，指控其承诺付5.5%音乐流通手续费未有履行。不过相关刑事案件后因证据不足，已作出不起诉处分。