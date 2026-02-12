近六旬失婚女星10度着泳衣身材一流 迷倒人夫失控丧撩 曾爆「母子恋」性生活一日X次

59岁台湾女星胡文英因外表冻龄，身材零赘肉，有「美魔女」称号。近日胡文英在社交平台分享到太鲁阁国家公园的影片，她指气温只有10度，却穿上白色一件头泳衣行来行去，掀起网民热议。

胡文英身材不输少女

胡文英穿上泳衣拍片，斜肩式剪裁让锁骨线条一览无遗，而腰侧以大面积挖空，露出白滑肌肤、腰部曲线及平坦小腹，以胡文英年近60之龄，身材不输少女。胡文英留言：「碰到一对夫妻，那个男生跟我说我身材很好，怎么都不怕冷，还问我是不是啦啦队，（连续问了我两次）」。

对于真实年龄已近60岁的胡文英，被指是啦啦队感到开心：「OMG他绝对不会相信我的年龄，这简直是至高无上的赞美，最美丽的误会。但他居然敢在她老婆面前说，不怕回家跪算盘。」

胡文英身材弗到漏

胡文英为拍摄无惧寒冷笑言：「畏惧寒冷的拍摄，连我都要佩服自己，这毅力可不是一般人能做得到啊」。不少网民大赞胡文英身材弗到漏：「身材太羡慕了啦」、「美丽又性感的姿势」、「这肚脐真性感」。又有网民质疑胡文英年龄报大数：「真的六十吗？牛逼」、「好美喔！实际年龄到底是几岁呢？怎么保养的，看起来像3、40岁」等。

胡文英曾遭前夫家暴

曾遭老公婚内出轨兼家暴的胡文英，离婚后曾自揭多度与「年下男」拍拖，试过最细的男友年差逾30载，男方当时只有23岁。胡文英不时语出惊人，曾爆料揭性生活，透露与「小鲜肉」交往期间，对方体力极好：「哗！他真的是一天三四次，从早到晚」，虽然很幸福，但因小男友的需求太大，最终拍拖超过1年便分手。

