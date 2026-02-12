陈庭欣赞Bob守承诺介绍男友 被麦玲玲指有机嫁外国人 谭俊彦恭喜李佳芯入围「最佳新演员」

谭俊彦、陈庭欣、林秀怡及孔德贤今晚（11日）到将军澳宝康公园年宵市场，为农历新年节目《骏马迎春贺新岁》拍摄外景，他们笑指，这次在节目中需要唱歌跳舞。

陈庭欣收到2位男友人选相

拍摄贺岁节目，问到陈庭欣可有请教玄学师傅有关马年的爱情运？她表示，由于玄学家还未到场，因此还未请教师傅这些问题，到年宵市场先拣选兰花。问到感情上可有新进展？她透露，Bob(林盛斌）给予她多一个人选，由于Bob 现身在怡保，所以她连Bob也未见到面，只收到Bob传给她的两位人选照片，因为还未认识二人，所以暂不可评论，现在只想带出一个讯息，Bob是一个很守承诺值得信赖的男士，十分着紧她的人生大事。

陈庭欣有对象要谭俊彦过目

问到Bob介绍的两位候选人是否身家过亿？陈庭欣说：「不知道，这也不是重点，有待Bob返港才算，（是否已将自己对男友要求的条件交给了Bob?)传媒已经帮我写出来，他有看到，其实私底下已跟Bob讲过，我还未准备好，所以还是先认识一下朋友，未会想得太远，可能Bob这次在怡保也帮我物色到对象呢！」陈庭欣指出，之前麦玲玲师傅曾指她的姻缘有可能是外籍人士，她则相信缘份，要来便自然会来不会抗拒。她即时大赞身旁的谭俊彦是位好老公，当对象出现时，会请他帮忙过目。谭俊彦则觉得，最重要是她喜欢，所以帮口请大家给予她空间。

谭俊彦称李佳芯有自己想法

这个农历新年谭俊彦已经约了几位表亲林海峰、林晓峰、林珊珊等带同家人团拜，届时打算麻雀耍乐，他笑指《麻雀乐团》的湾仔麻雀小王子将会重出江湖。哈哈！此外，李佳芯凭电影《金童》获香港电影金像奖提名竞逐「最佳新演员奖」，问他对李佳芯夺奖可有信心？谭俊彦先恭喜对方，但他觉得这问题应该问尔冬升才可，他则觉得有提名对演员来说已经是一个肯定，他感到李佳芯是一个有自己想法的艺人，将来会有更多空间接触电影或舞台剧，在不同的范畴都可以发光，同时也替张继聪感到开心。