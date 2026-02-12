ZPOT获「师兄」MIRROR分享舞台心得 马年目标想开骚 爆花姐订下规矩唔准打机丨独家

由《全民造星VI》成员组成的7人男团「ZPOT」早前极速出道，他们坦言会以「师兄」MIRROR为学习榜样，期望能提升舞台技巧与表现力，说到马年目标，7人异口同声表示想开骚，亦正向着这方面努力。文：霍淇 图：谭志光

Alvin将团员团结一起

由《全民造星VI》亚军陈霆羲（Hannz）、黎子琛（Alvin）、关晓隆（Bosco）、黄日禧（Dave）、张肇维（Gordon）、林焯彦（Marcus）及周德诚（Cow）组成的ZPOT，于《造星VI》决赛后3星期极速出道，要将7人变成一个团体，少不免需要磨合，但幸好他们也是「后生仔」，加上这3星期中日对夜对，故没有太大难度，不过当中Marcus因本身少说话，所以跟大家没太多沟通，但现在已能够跟大家融合，身为队长的Alvin也发挥作用，成为团队中的润滑剂，将团员团结在一起。

Alvin揾Cow补习

完成比赛后即时出道，Bosco指成团后变得忙碌，要录音、排舞、拍MV，大家都还在适应，但这都是大家一起开心的回忆。要将男孩变成男团，花姐（黄慧君）也因应情况订了规矩，例如不准打机和身形管理问题，平日喜欢打机的Gordon透露花姐不准他在工作的时间打机，但他亦有感现在作为艺人，应该多跟身边的人社交，所以现在也很少打机，至于将会在今年考DSE的Alvin就更严厉，花姐更表明若不能考上大学就不能继续组团，Alvin笑言自己会努力读书，平常也会找Cow帮忙补习，因对方读书很叻，而学校的老师也很支持自己，亦会特意为他补课，所以不担心。

ZPOT各有不同合作人选

作为新男团，一定会有人将他们跟师兄MIRROR 比较，他们指师兄有很多值得学习的地方，Bosco表示记得在韩国的时候也有听师兄分享在舞台的技巧和心得，亦有教他们如何去展示自己的形象，这些大家都在努力学习和进步中。问到是否希望跟师兄合作，Marcus想与Lokman合作，因为自己小时候已跟他学跳舞，若能跟对方一起表演就会很开心，好像回到小时候一样；Gordon希望跟Jer合作，因本身很欣赏对方唱歌方面的技巧；Hannz认为AK很有舞台感，亦是一位充满爆发力的表演者，若跟对方合作，相信可以学到更多；Alvin想跟Edan合作，因觉得对方好搞笑、Dave就希望跟Ian合作，除了因为妹妹是他的忠实粉丝外，自己也很喜欢他；Bosco就觉得Jeremy跳唱好劲，也很喜欢他歌曲的风格，就连决赛也有唱他的《CLOSER》，因此期望日后有机会合作，至于Cow就希望跟Anson Lo合作，对方的压台感很强，能够让大家感受力量。