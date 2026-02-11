QWER狂晒广东话向粉丝告白 : 我钟意你哋 大赞香港蛋挞点心 提早送上新年祝福

韩国女子乐队QWER凭借与众不同的摇滚风格，出道以来大受欢迎，本月8日来到亚洲国际博览馆举行《QWER 1ST WORLD TOUR in HONG KONG》香港巡唱，QWER预备了超过20首歌曲，精彩演出共两小时。

Siyeon闻歌起舞

在风起云涌、雷电交加的舞台效果下，以一身金光闪闪配饰衬上白色套装的Chodan、Magenta、Hina和Siyeon一起登上舞台。她们先以Rock味十足的《G9JB》为演唱会揭开序幕，再送上轻快的《OVERDRIVE》，主唱Siyeon除了跟观众挥手，更开心得跳起舞来。到之后的《T.B.H》，全场BAWIGE（粉丝暱称）更一同站起来，让气氛推向最高点。作为第一次属于她们的单独演唱会，QWER当然急不及待要跟观众们聊天和打招呼。Siyeon先用广东话问大家：「有feel？」接着说：「大家好好享受这一晚的演出。」Magenta则用广东话说：「我爱你！」又表示：「大家大癫，多谢大家的喜爱，才有演唱会。」Hina也苦练了广东话说：「香港准备好一齐享受ROCKATION未呀？」她们亦不忙跟台下的BAWIGE互动，既以广东话问大家：「睇得开心吗？我钟意你哋！」引来观众们的热烈欢呼。同时QWER也大赞香港的美食：「吃了很多蛋挞同点心。」

Magenta承诺学好广东话

Encore部份，她们感动地送上出道作《Discord》，又提早祝福歌迷：「新年快乐！」Magenta更很谦虚地说自己的广东话不太好，但是很用心去准备，希望下一次可以再用广东话和大家沟通。QWER也用韩文再补充，下一次会再来香港，希望大家不要忘记她们。