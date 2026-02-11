陈凯咏为红馆演唱会进行彩排 首场请儿时偶像陈慧琳做嘉宾 舞台大量机关被爸爸提醒要小心

陈凯咏（JACE ）今日（11日）到西沙为将于2月18及19日举行的《JACE WORLD》红馆演唱会进行彩排。这次可说是JACE 首个最大型演唱会，舞台是她和团队精心设计，走进这个一比一临时彩排场地，令她感到更有真实感。

陈凯咏个唱舞台机关多

问到舞台设计是否有大量机关？她笑称，真是机关算尽，有不少的机关设计，问她会否怕机关多会危险？她坦言：「有些位置我也惊，因为舞步节奏强劲，而且升高了来跳，我也提点大家要小心，就连我爸爸也提醒我要小心点，（爸爸是否早前看到其他歌手在表演期间跌落台的网上片段？）可能他看到网上其他歌手踩错脚跌倒的片段，其实我们跳舞时会跳得忘我，有时候也不知自己揈了去哪里，唯有去到红馆现场彩排再试。」

JACE与两位嘉宾新年开派对

近日有网民推算JACE 首场嘉宾姓陈、尾场嘉宾姓林，问到是否林家谦？她笑指网民的推算十分精准，她透露，头场的陈姓嘉宾，是一位女性，亦是她的儿时偶像，问到是否陈慧琳？JACE 承认是Kelly，并说：「是我很期待的，请到两位嘉宾与我一起在新年开派对，当然要有重量和有份量，届时我会与嘉宾一起震撼舞台。」

JACE演唱会宣传大减

提到早前演唱会延迟售票可有影响销售情况？她说：「老实说，我觉得整个香港也会受到影响，大家都有影响，我们在宣传各方便都要再调整，所以宣传大减，好多行政方面都有困难，好难讲是因为一件事去影响，作为表演者都理不到那么么多，现在要专注唱歌、跳舞，只可以好乐观面对，其他事不会理太多，因为歌手只对舞台上的表演充满信心。」