钱嘉乐孖老婆汤盈盈闹市出巡 竟被错认曾得重病男星 被粉丝疯狂集邮展露真实性格

现年50岁的汤盈盈，差不多每晚都会在TVB处境剧《爱．回家之开心速递》登场，陪住大家食晚饭，形象健康入屋，跟昔日专演「狐狸精」角色，可谓判若两人。汤盈盈在2012年跟钱嘉乐结婚后，先后诞下两女，幕前工作纯粹玩票性质，专心相夫教女。近日钱嘉乐跟太太汤盈盈去睇戏时被网民野生捕获集邮，更被拍片放上小红书，想不到有网民将钱嘉乐，误认成曾患重病、钱嘉乐的哥哥钱小豪，马上被其他网民纠正，还盈盈一个清白。

汤盈盈孖钱嘉乐拍拖放闪

近日小红书疯传的短片中，钱嘉乐跟汤盈盈当日打扮极具默契，双双穿上型格的黑色「情侣装」，显得甚为年轻，钱嘉乐固然不像「登六」，一头淡金头发的盈盈，也只像40出头，令人羡慕。两夫妇全程十指紧扣，显得非常恩爱，终于不用凑女可以二人世界，但他们行去戏院途中，遇上不少市民集邮，不停要求跟他们合照，他们亦来者不拒，非常亲民，直到差不多电影开场，钱嘉乐才跟粉丝挥手告别。

钱嘉乐被网民误认为哥哥钱小豪

钱嘉乐和汤盈盈跟粉丝合照后，便进入了戏院睇戏，想不到事件还有后续，有网民将遇上汤盈盈、钱嘉乐的经历，放上了小红书，炫耀自己遇上了明星，网民纷纷大赞汤盈盈年青漂亮外，竟然有网民留言「钱小豪和汤？」一石激起千重浪，马上惹来网民热烈讨论，并留言纠正「男的是钱嘉乐，太太是汤盈盈，钱小豪是钱嘉乐哥哥，两人长得像，影片里的是钱嘉乐」。这个美丽的误会，若然给「盈盈、乐乐」二人知道，肯定笑到现腹肌。

汤盈盈近年减产相夫教女

汤盈盈于1995年到港参选国际华裔小姐竞选后加入TVB，转眼已经30多年，期间汤盈盈凭《阿旺新传》的李笑好角色，夺得《万千星辉颁奖典礼2005》「最佳女配角」，而于2012年她和钱嘉乐结婚，婚后诞下2女，一家四口生活美满，盈盈、乐乐闲时抽空睇戏撑枱脚，享受二人世界。

