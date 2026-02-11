《爱回家》小花「全透视装」挑战性感极限？白滑上围S形曲线一览无遗  网民「擘大张相仔细研究」

现年31岁的前港姐季军邵初（Kristy），近年凭借参演无线处境喜J剧《爱．回家之开心速递》成功入屋，同时她亦活跃于社交平台，大方分享生活点滴，亲民的形象深受粉丝喜爱。早前，她毫不介意地披露自己曾因家人生意失败而家道中落的往事，其真诚坦率的态度获得不少网民支持。

邵初极性感漫游沙滩

今日，邵初在IG上更新了一组在沙滩拍摄的福利照，状态绝佳，旋即引起网民热议。从照片可见，邵初身处夜晚的沙滩，身穿一套极度性感的黑色蕾丝透视装。上半身的超低胸设计，彻底展现了她丰满的上围和完美的胸前线条，白滑上围一览无遗，散发著成熟女人的魅力。

邵初穿豁出去穿「全透视装」？

而这套服装最吸睛之处，莫过于其下半身的设计。贴身的黑色蕾丝从腰间一直延伸至脚踝，因为裙子的颜色，和邵初的肤色十分接近，于昏暗的灯光下，邵初尤如穿了一条全透视裙子，有网民就承认自己「立即将图片扩大『仔细观察』」，非常搞笑。邵初的S形曲线于这辑美照中尽显无遗，整体造型极度诱人，火辣程度可谓「喷血度十足」。在另一张回眸一笑的照片中，她更大骚白滑玉背，从任何角度看都堪称完美。

