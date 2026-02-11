日本天团Avantgardey孖Anson Lo惊喜大跳OKP 网民激赞神级舞步

热爆全球的日本女子舞团Avantgardey于3月重返香港，于3月15日及16日假麦花臣场馆举行《Avantgardey 2026 LET'S GROOVE!! IN HONG KONG》，继早前团员以陈奕迅（Eason）《重口味》作背景音乐，大跳趣怪舞步后；今日（11日）Avantgardey再向粉丝大派福利，惊喜分别与MIRROR成员Anson Lo （卢瀚霆）及前港姐冠军陈凯琳(Grace）挑战她们的歌曲OKP Cipher。

Avantgardey与陈凯琳跳港姐舞

Avantgardey先后释出两条短片，首条有陈凯琳现身，见陈凯琳以一条蓝色连身裙上阵，穿上超高的高跟鞋，并配合OKP Cipher音乐仅做手势，其后，陈凯琳大嗌「stop」，镜头一转见她戴上港姐后冠，再配上港姐竞选音乐与Avantgardey起舞，场面搞笑。

Anson Lo大赞好好玩

未几，Avantgardey再释出第二条短片，却惊喜见Anson Lo 登场，Anson Lo 舞王上身，与陈凯琳 一样跟Avantgardey两位成员大跳OKP Cipher。不过，今次节奏明显超快，见Anson Lo 身手敏捷，完全跟贴Avantgardey的节奏，动作整齐合拍，大晒舞技，相当厉害，最后，Anson Lo 更做了鬼马的嘟咀表情，十分可爱。Avantgardey写道：「我哋同Anson Lo 一齐跳OKP！如果想睇多啲我哋跳舞，大家可以喺3月15或16号嚟香港麦花臣Stadium 睇我哋嘅亚洲巡回演出，到时见啦！」而短片一出，引来不少网民留言激赞写道：「大癫！！！真系好齐，跳得好好好叻呀！」、「呢个系超级高阶版」、「节奏，动作，全部跟齐」、「非常合拍」；而DJ阿正（黄正宜）亦留言表示：「哗好齐！劲」Anson Lo 则回复：「好好玩！」更在社交网转发贴文表示：「This was so much fun! My pleasure to be dancing with you!」