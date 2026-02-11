李国麟女儿颜值无限进化？新造型激似叶子楣 网民心心眼问几时入TVB咁样答

现年71岁的李国麟，拍过不少脍炙人口的作品，尤其是TVB剧集《天龙八部》中，饰演鸠摩智一角，至今仍是观众集体回忆。近年李国麟长驻内地发展，除了做商演、拍剧、直播带货外，又不时拍片分享生活点滴，一直未敢轻言退休，辛苦揾钱无非是供23岁囡囡李沅薐，到外国读书，现时学成归来，自然是女承父业，近日李国麟分享跟囡囡的古装造型，并透露终于可以父女档上阵，显得非常高兴，老怀安慰。

李国麟女儿拥有魔鬼身材

李国麟女儿李沅薐，外貌清纯，但五官有点像叶子媚，身材有点肉感，被网民赞她是叶子媚、杨采妮与李若彤的合体，即是拥有天使面孔及魔鬼身材，李国麟不时问囡囡「什么时候减肥？还说要当演员，电视机屏幕很快放不下妳。」李国麟虽然取笑女儿，其实费尽心机想拉女儿一把，父女不时拍片增加曝光率，李沅薐也曾经到ViuTV试镜。女儿入行心切，直至近日终于首次父女档演出古装剧。

李国麟首次跟女儿合作古装剧

李国麟近日在小红书分享了父女的古装造型，囡囡一贯的清纯可人，身穿淡黄色的古装纱裙，并穿上羽绒遮掩美好身材，令不少网民出现心心眼，而李国麟则是一脸奸角的古装扮相，父女还摆出了不少港女拍照姿势，鬼马搞笑，充满温馨互动，二人古装造型短片曝光后，网民纷纷询问剧名，又问是否短剧，显得甚为雀跃，相当期待。不少内地网民都睇好她可以在电视圈成名，更留言询问她是否考虑加入TVB，她则回应「未来的事情谁也不知道呢」。

李国麟拍片无底线曾吃牛屎火锅

李国麟近年在内地捞到风生水起，买入豪宅名车，而且他入乡随俗，不时拍摄短片放上小红书，只是他拍片永无底线，包括生饮温泉水、试吃「牛屎火锅」，做到如此地步，只为供囡囡读书及赚钱养家，现时又要帮助女儿入行行，为囡囡入娱乐圈铺桥搭路，认真是廿四孝好爸爸。

