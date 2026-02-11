Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

岑丽香跳住舞挑战平板支撑 搣甩「幸福肥」重拾V煞面晒靓样

影视圈
更新时间：20:15 2026-02-11 HKT
发布时间：20:15 2026-02-11 HKT

现年41岁的岑丽香早前复出拍摄HOY TV剧集《我爱九龙城》，已成两孩之母的她向来保养得宜，身材极佳，不过，早前经历完圣诞和新年，香香放肆吃喝玩乐后，却自爆惊现「幸福肥」，脸圆圆明显发福。最近，她决心减肥疯狂做gym，并在社交网大晒修身成果。

Inez大赞香香进步神速

香香极速搣甩「幸福肥」回复窈窕身材 ，重拾V煞面，她在社交网分享在健身室操肌的片段，片中，见她到了洪永城老婆Inez在铜锣湾开设的健身室，并说道：「今日有新挑战」，起初见她做得相当吃力，并大声叹气，其后，却挑战平板支撑动作，当中配上节奏劲快的音乐，香香边单手支撑，边做动作，跟足节拍，手脚协调，动作十分轻盈，终于成功完成挑战，她充满满足感地说：「原来系做到嘅。」

而作为魔鬼教练的Inez就在社交网大赞香香：「Stronger and stronger now!!! 由一开始冇乜运动，到而家进步咗极多，Proud of you my dear。」网民都纷纷留言激赞香香颜值极高，依然青春，完全不似41岁。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
长者咭/乐悠咭点样分？35+精选优惠 申请方法/文件/两咭分别/申请教学一文睇清
长者咭/乐悠咭点样分？35+精选优惠 申请方法/文件/两咭分别/申请教学一文睇清   
生活百科
2026-02-10 11:52 HKT
罐装蛋卷正确打开方式！饼家教用1物轻松开盖 网民错重点：教咗点拎第一条先！
罐装蛋卷正确打开方式！饼家教用1物轻松开盖 网民错重点：教咗点拎第一条先！
饮食
2026-02-10 13:37 HKT
前何太久违受访狂数前夫何伯！误以为有百亿身家有助创业 坚称穷得正直：帮唔到我就走开
01:19
前何太久违受访狂数前夫何伯！误以为有百亿身家有助创业 坚称穷得正直：帮唔到我就走开
影视圈
12小时前
港大教授带队创业 先进半导体热管理技术 破解电动车与AI「过热死穴」
创科资讯
13小时前
最平澳门直通巴路线? ！OK巴士增深圳来往珠海澳门路线 罗湖、福田经深中通道 1.5小时直达拱北口岸
最平澳门直通巴路线? ！OK巴士增深圳来往珠海澳门路线 罗湖、福田经深中通道 1.5小时直达拱北口岸
旅游
2026-02-10 12:52 HKT
蔡思贝去向终有定案？穿红衣暗示「重生」 IG删去重要资料与TVB结束关系：故事重新开始
蔡思贝去向终有定案？穿红衣暗示「重生」 IG删去重要资料与TVB结束关系：故事重新开始
影视圈
9小时前
998岁先有免费火化？火葬预约突现离奇收费表 网民：要北宋出世先得！｜Juicy叮
998岁先有免费火化？火葬预约突现离奇收费表 网民：要北宋出世先得！｜Juicy叮
时事热话
5小时前
40楼业主难忍等䢂时间长 声称繁忙时间「20分钟」 宁愿贱卖也要离开
40楼业主难忍等䢂时间长 声称繁忙时间「20分钟」 宁愿贱卖也要离开
海外置业
2026-02-10 12:40 HKT
港姐冠军回流温哥华当地产经纪 一条龙服务推介楼盘另送拣校攻略 朱千雪给予高度评价
港姐冠军回流温哥华当地产经纪 一条龙服务推介楼盘另送拣校攻略 朱千雪给予高度评价
影视圈
10小时前
北大屿山公路车祸酿1死2伤 的士猛撼箭嘴车起火 男乘客抛离座撼穿挡风玻璃亡
00:41
北大屿山公路车祸酿1死2伤 的士猛撼箭嘴车起火 男乘客抛离座撼穿挡风玻璃亡
突发
9小时前