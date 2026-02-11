岑丽香跳住舞挑战平板支撑 搣甩「幸福肥」重拾V煞面晒靓样
更新时间：20:15 2026-02-11 HKT
现年41岁的岑丽香早前复出拍摄HOY TV剧集《我爱九龙城》，已成两孩之母的她向来保养得宜，身材极佳，不过，早前经历完圣诞和新年，香香放肆吃喝玩乐后，却自爆惊现「幸福肥」，脸圆圆明显发福。最近，她决心减肥疯狂做gym，并在社交网大晒修身成果。
Inez大赞香香进步神速
香香极速搣甩「幸福肥」回复窈窕身材 ，重拾V煞面，她在社交网分享在健身室操肌的片段，片中，见她到了洪永城老婆Inez在铜锣湾开设的健身室，并说道：「今日有新挑战」，起初见她做得相当吃力，并大声叹气，其后，却挑战平板支撑动作，当中配上节奏劲快的音乐，香香边单手支撑，边做动作，跟足节拍，手脚协调，动作十分轻盈，终于成功完成挑战，她充满满足感地说：「原来系做到嘅。」
而作为魔鬼教练的Inez就在社交网大赞香香：「Stronger and stronger now!!! 由一开始冇乜运动，到而家进步咗极多，Proud of you my dear。」网民都纷纷留言激赞香香颜值极高，依然青春，完全不似41岁。
