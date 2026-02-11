前TVB「带货女王」减肥神话破灭 游佛寺被揭复胖至300磅 意外撞样戴假发阿Bob

现年40岁的陈嘉佳，凭拍摄《老表，你好嘢！》演出「细细粒」一角走红，本来是肥妹的她，近年坚决减肥，由高峰期的300磅，一度减至150磅左右，虽然之后有过短暂反弹，但几经努力后，细细粒曾减至110磅，完全是模特儿身材。不过天生爱吃的她，始终抵受不住美食诱惑，近日她到了杭州的径山寺拜神，目测已重返300磅体重，网民还指她有点像戴了假发的阿Bob林盛斌。

细细粒体重反弹肥到无颈

细细粒每次现身，她的体重必定是大家的焦点，尤其她一度成为减肥神话，又因为爱吃而令神话破灭。近日细细粒分享到杭州径山寺拜神的短片到小红书。片中她长发披肩，穿上羽绒仍难掩其暴胀的身形，在多个近镜头下，她的脸颊显得异常圆润饱满，曾经试过出现的V脸线条，已经消失无踪，更有网友直言她「肥到无颈」，身材似乎比减肥前更具份量。

细细粒游佛寺吃巨型素面

片中的细细粒未有受复胖影响心情，在寺内范围四处游览，又诚心拜佛，祈求身体健康，事业顺利，而当天的重头戏，当然不少得到寺内大吃素菜美食，可说是细细粒最期待的节目，一大碗面被她瞬间扫清，吃得津津有味，明显是已经豁出去，将减肥一事抛诸脑后。

细细粒放飞自我想食就食

细细粒去年曾经拍片跟网民道歉，指自己在过年期间，吃了一口母亲做的饭菜之后，便一发不可收拾，更令她思考美食令人这么快乐，为何要减肥。之后细细粒去了多个国家旅行，并且报复式饮食，虽然回家后每天都说要明天减肥，但始终没有实际行动，她表示自己复胖后外出都要偷偷摸摸，不想被人看到自己复胖的情况。其实细细粒除了复胖外，最重要是会影响健康，网民纷纷劝她要小心注意身体。



