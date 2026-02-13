70年代TVB「反叛花旦」珠光宝气奢华庆70岁生日 曾为爱与「其貌不扬」武星奉子成婚拖垮事业

70年代TVB第一代花旦吕有慧因清纯秀丽外型兼高䠷身形，训练班毕业加入TVB已获公司力捧，曾在多套剧集中担纲演出，成功塑造不少经典角色。不过吕有慧在1975年突然宣布与被传媒形容是「其貌不扬」兼个子不高的武打明星金童奉子成婚，当时令不少观众大失所望，结果吕有慧因花旦沦为配角，人气亦随之下滑。

70岁吕有慧依然极具星味

移居美国多年的吕有慧，日前返港与昔日好友聚会，70岁的吕有慧依然是一贯优雅的风格，状态几乎没有太大的转变，未有因为走息影而走样，而且依然极具星味，今次返港获一班朋友庆祝生日！

吕有慧皮肤白皙紧致身材未见发福

《爱回家》二太苏恩磁日前在IG贴上多张相聚会合照并说：「又是一班认识半世纪的老友，藉吕有慧生日，又有机会聚首一堂。」相中所见，吕有慧穿著一件色彩非常鲜艳夺目的长袖卫衣，配饰方面亦相当讲究，戴了至少两条长项链并以叠戴方式示人，左手手腕上佩戴著一只翡翠手镯，旁边配以一条钻石手链，再加上保养得宜的外貌，皮肤白皙紧致，身材未见发福，艳丽如昔贵气逼人。吕有慧、赵雅芝和米雪曾被称TVB三大不老传说，据悉吕有慧私下非常注重保养，花费也是相当大方，她为保青春，经常煲汤喝，一年还会花费六位数护理皮肤。

吕有慧家中共有九兄弟姊妹排行最细

吕有慧家中共有九兄弟姊妹，她排行最细，年长一岁的胞姊吕有佳曾在1970年代到佳艺电视试镜当演员。父亲则为一名古董店老板。1971年，当时还在就读中学的吕有慧曾参加无线歌唱比赛节目《声宝之夜》，毕业后在1972年参加第一期无线电视艺员训练班入行，同期有陈嘉仪、庄文清、高妙思、苏杏璇、甘国亮等。初期与无线小生伍卫国在电视剧经常合演情侣，故有无线第一代萤幕情侣之称，代表作是1975年的《巫山盟》。由于其清秀的脸孔及高挑的身材，使她能够担任的角色宜古宜今，曾在84版《鹿鼎记》饰演皇太后、《武林世家》演倪雪、83版《神雕侠侣》饰演李莫愁，因她比较常扮演成熟、精明能干又坚强，所以甚少扮演弱质女子的角色。

