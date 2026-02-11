谭嘉仪开骚爆拖数罗生门 发声明反击兼交律师处理：无奈及愤怒

前TVB小花谭嘉仪（Kayee）于2024年举办三场个人演唱会，本是其事业上的一大亮点，近日却演变成一场各执一词的「罗生门」事件。谭嘉仪公开指控演唱会主办方拖欠她超过六位数字的酬金，其团队亦有成员未收到款项。然而，被指为主办方负责人的Jelly及后发声明，反指谭嘉仪才是演唱会的真正「老细」，并称对方自称「苦主」的说法十分无稽，令事件陷入迷局。

谭嘉仪强调一切由TVB接洽

今日（11日） 谭嘉仪就在社交网发声明反击，并指Jelly的言论失实，对她造成大损害。她强调由收到主办方的演出邀请后，一切已经交由TVB去接洽。谭嘉仪直指Jelly 罔顾事实，行为不负责，坦言深表无奈及愤怒，事件已交予律师团队处理。

谭嘉仪声明如下：

​鉴于近日网络上有人就《Be With You演唱会2024》(下称「该演出」)作出针对本人的不实言论及指控，对本人的形象、声誉及心理均造成极大损害。



经咨询法律意见后，本人现就该演出之主办方「TWO ALLY WORKSHOP LIMITED」(下称「主办方」)的负责人刘思敏女士(别名「Jelly」，下称「刘女士」)于2026年2月6日于其个人Facebook帐号上传的帖文，作出以下澄清：



1. 该演出由接洽至完成的整段期间，本人均属电视广播有限公司(简称「TVB」)的合约艺员；

2. 当本人收到主办方的演出提议后，便邀请他们跟TVB联络，而该演出的合约事宜及细节均交由TVB与主办方处理及跟进；及

3. 本人已按照相关合约的条款于2024年10月25日、26日及27日顺利完成该演出。



因该些言论可能已构成诽谤，本人已将事件交予律师团队处理，安排采取合适的法律行动以保护本人的利益。故此，本人现阶段不适合就事件作进一步回应。



最后，对于刘女士妄顾事实且不负责的行为，本人深表无奈及愤怒！