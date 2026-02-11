黄翠如分享囝囝点滴 萧哈哈未足一岁返学劲精灵

黄翠如去年3月，以43岁高龄与萧正楠诞下囝囝萧哈哈，黄翠如有仔万事足，不时在社交网分享囝囝的生活日常和成长片段，就连老公萧正楠也曾向她「诈型」，指被忽略。昨晚 (10日) 黄翠如再分享短片，当中更见未够一岁的萧哈哈已经返学，并坐定定上堂，非常可爱。

黄翠如纪录很多第一次

黄翠如分享最新近况，片中见她与闺蜜唐诗咏出席婚礼、与老公萧正楠拍拖去旅行，又记录低萧哈哈第一次剪头发，及肉紧送给她的牙痕，亦有一家三口出外散步、食饭等，萧哈哈一支奶，萧正楠就一支啤酒的父子温馨画面，而当中更见仅得10个多月大的萧哈哈已经返学，并坐定定在地上，专注听老师说话，非常可爱。

黄翠如获网民大赞一家三口好幸福

黄翠如写道：「有些事要好好记低以怕淡忘，一起寻找爱的人，分享爱的人，让我笑的小东西，俩久别的旅游，第一个剪发，傻傻的自拍，返学，两个男子的浪漫，还有送给我的牙痕，美好的，都是美好的。」网民都纷纷留言大赞一家三口非常幸福，亦有人问黄翠如未够一岁带萧哈哈返学，会否迈向「虎妈」之路？