罗启豪懂得平衡心理 无惧比较 偕视障人士合唱意义非凡

罗启豪（Ramon）与黑暗中对话（香港）基金会合作举办《迷你暗中作乐音乐会・小王子星际之旅 x 罗启豪》，在观众热烈掌声之下，4场演出圆满结束，素来深得人缘的Ramon，获《中年好声音》家族好友黄博、李佳、颜志恒及太太、丁文俊、刘威煌、林彦言、李𣺊霖、邓家豪「三代同堂」到场支持，要求极高的Ramon，自评表现可得70分，Ramon分析：「纯粹讲唱歌，我会给自己85分，有少少位置我差点忘记歌词，但都算顺利过关，至于讲嘢始终有进步空间，尤其在漆黑之中演出，我有点思绪混乱，所以整体得70分，希望不断会进步。」

罗启豪向难度挑战

去年12月，Ramon联乘小王子基金会成功举行第二次个人演唱会，反应热烈，小王子基金会紧接与黑暗中对话（香港）基金会合作，遂提出再由Ramon担纲演出，造就Ramon首次「暗中作乐」，他说：「第一次在全黑伸手不见五指的环境唱歌，我几乎全程闭上眼睛，感觉好平静 ，但同时又有些不安，我要好集中精神演出。」事前Ramon最担心就是忘记歌词，却偏偏向难度挑战，选唱从未公开表演过的《梦中的你》、《完全因你》及《城里的月光》，更演绎歌词密麻麻的国语歌《画中密码》，他带笑回应：「《画中密码》是自己的歌，忘记歌词就没有任何借口！首先这首歌刚刚推出，好想借这个机会唱给大家听，而且这首歌感觉好舒服，又第一次有钢琴版，我觉得好适合这个场合演绎。」

罗启豪珍惜所拥有的一切

今次音乐会Ramon 分别与其中两位视障员工William与Sharon合唱《岁月如歌》及《花与琴的流星》，Ramon表示意义非凡：「我选了两首难度颇高的歌，合唱时彼此本应互望去对准入位，但完全看不到对方的情况下，他们不但歌声动听，记歌词更没有问题，我非常佩服William与Sharon！」平时常见健全者帮助视障人士，但在今次音乐会，反过来由视障人士负责为观众引路，Ramon演出时亦带出「比较」的信息，令人反思，Ramon说：「在社交平台看到其他人着衫好靓、身材好好，又或者有好多朋友、经常去旅行，我都会好羡慕，幸好自己心理平衡得不错 ，我会珍惜所拥有的一切，同时专注做好每一件工作，朝着事业上的目标进发！」除了听Ramon精心挑选的好歌，今次入场观众均获赠《小王子》主题心意卡（于全黑体验时使用）及活动专属限量《小王子》木刻杯垫一件（每场不同款式），现场更抽出一位幸运儿，得到Ramon亲笔绘画的心意卡，弥足珍贵。