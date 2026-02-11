米仓凉子涉毒案后神隐半年终现身 出席新片试映会心情紧张 被远藤宪一举手支持激动落泪

50岁日剧天后米仓凉子去年10月爆出涉毒风波，其后她承认去年8月被警方被搜屋，并自9月开始一直以身体不适取消工作，直至上月底她才正式不获起诉，案件告一段落后，之后传出米仓凉子或者现身宣传串流平台电影《Angel Flight THE MOVIE》。

米仓凉子感谢各方支持

昨日，米仓凉子在神隐逾半年后出席新片试映会，有份演出的远藤宪一、城田优及松本穗香等演员一同亮相，她未有提及涉毒风波，只表示：「 今日能让我站在这里，很感谢粉丝的热情和所有相关人员的慷慨支持。」远藤宪一大爆米仓凉子上台前心情紧张，她直言：「我很紧张。」远藤又问候女方，「心情没问题吗？看来很努力呢，果然是没有凉子就完成不了这个作品。」米仓闻言即表示：「正拼命地站稳⋯⋯正因为有大家的期待，才有这部电影的诞生。戏中描绘了遗属对运送遗体的想法，以及对死者的尊重。新片能够顺利上映，我真的很高兴，谢谢。」之后远藤高举米仓的左手表支持，她即激动落泪。