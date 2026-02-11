《声梦》小花意外曝光豪宅香闺 客厅超大装潢高调奢华 25岁开音乐学校猪笼入水

现年25岁的文凯婷，参加2020年《声梦传奇》为人熟悉，晋身最后6强的她，被指是姚焯菲、炎明熹等人的劲敌，近年一班参赛者各有发展，而文凯婷除了歌唱事业，近日更当上了老板，创业开音乐学校，事事亲力亲为，近日她在小红书分享了自己的工作日记，确是由朝忙到晚，近深夜才有空档做拉筋运动，舒缓疲劳，但网民焦点却落在她的家居环境，激赞客厅阔落，宽敞舒适，可说是完全错重点。

文凯婷近日开办音乐学校

文凯婷近日分享的创业日记，由早上起身梳洗出门，直至工作到半夜她才回家，片中见她由乘车前往工作室的途中，已急不及待拿出手机回复客户查询，分秒必争，效率惊人。

文凯婷由朝忙到晚事事亲力亲为

文凯婷中午12点多到达工作室后，她的早餐仅仅是鸡蛋和粟米，简单而健康。其后她便投入到最耗时的宣传工作，包括亲自设计海报、剪辑宣传影片、编排活动流程，以及与客户沟通，直至下午3时半才能吃午餐。文凯婷从幕前到幕后，从创作到行政，她都一脚踢，展现了惊人的魄力。

文凯婷家居环境简约舒适

文凯婷日间的工作排得密密麻麻，接近凌晨12点多才结束一天的工作驾车回家，但她没有马上倒头大睡，反而在家中的客厅进行拉筋和伸展运动，作为一天辛劳后的放松。女神香闺马上吸引到无数粉丝注意，大赞她的家居环境相当宽敞舒适，客厅铺著充满艺术感花纹的大地毡，配上古典风格的墙纸和舒适的沙发，空间感十足。至于她的浴室，网民发现了一个大镜柜，内里放满了美容护肤品，让文凯婷拥有白滑肌肤，确是功不可没。

