Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

索爆「街市天后」成绝响？直播前无预警被解雇 疑树大招风饭碗不保 怒轰刻薄的人：零留恋

影视圈
更新时间：16:00 2026-02-11 HKT
发布时间：16:00 2026-02-11 HKT

现年34岁前TVB艺员「阿七」吴嘉仪去年初宣布离巢TVB后转型做KOL，后来更将舞台转移到香港各区街市，放下身段鬼扮马卖猪肉，甚至在十号风球下仍坚持在街市直播，成为新一代「街市天后」。上月底「阿七」吴嘉仪自爆有人以莫须有的罪名进行精神胁迫，多次要胁「投诉到被开除」。

「阿七」吴嘉仪沉默一日再发文

事隔多日，公开欺凌事件有新进展，吴嘉仪昨日（10日）突于IG限时动态贴上其工作围裙、职员证及直播器材的相片，宣布坏消息：「我今日在LIVE前无预警被解雇了。」沉默一日的「阿七」吴嘉仪今日（11日）再发文：「对于某几个短视、刻薄、冇礼貌嘅人，零留恋。」

相关阅读：前TVB性感女星离巢后返街市 遭年龄歧视被闹「丑人多八怪」 压力爆煲就饭碗不保？

「阿七」吴嘉仪感谢曾经教过她的人

对于被「无预警解雇」，「阿七」吴嘉仪今日在直播专用的IG发文1称：「这个ACC会在3日内失效。对于某几个短视、刻薄、冇礼貌嘅人，零留恋。会挂念小店商户、热情嘅档主伙记，会怀念每日在前线一同拼搏的伙伴，感谢会经教过我、帮助过我适应熟习嘅恩人，已经有更好嘅发展在筹备中，拥有共同理念，想进步、想突破，亦非玩弄「政治」的朋友，我们很快再会！」「阿七」吴嘉仪昨日接受传媒访问，透露昨晚收到主管通知直播前返公司「倾吓偈」，回到公司后被人事部职员通知「被中止合约」：「我问实际原因，职员回答：唔需要答我，但系主管唔满意我表现。只能讲有粉丝、有业绩，但系『疑似』因为树大招风、不迎合办公室文化而受到某种对待。」

吴嘉仪曾多次被要胁「投诉到被开除」

「阿七」吴嘉仪曾在IG的限时动态发文：「你有你投诉，我有我做自己。」并指自己长期受到人身攻击、不实诽谤，提到为工作亲自准备造型，却被恶意批评「丑人多八怪」，有人以莫须有罪名进行精神胁迫，多次要胁「投诉到被开除」，当时她亦公开呼吁：「善事建议一直接受，但网络欺凌、人身攻击、无中生有，并且要一直忍受这种被欺凌行为不能接受。不断以言语胁迫，因为无根据他/她个人要求，就投诉到我被开除，造成本人沉重精神压力。」「阿七」吴嘉仪阿七过往曾在网上呻委屈，新婚不久已亮红灯，爆seed闹爆老公并直斥：「唔好讲幸福喇，连抖啖气都有困难！」其后自爆被老公「成衣柜衫掟出大门」，更被改密码锁无家可归，一度泪洒人前，后来又撰长文发牢骚：「而家啲后生同事（希望系个别啦），啲态度、礼貌…？你叫人工作啲语气好似命令咁，我好有礼貌喺Whatsapp问佢详情已读不回。」

相关阅读：奖老「阿七」吴嘉仪宣布离巢TVB称「够钟转车」 前年新婚不久惊传婚变再被「赶」出家门

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
长者咭/乐悠咭点样分？35+精选优惠 申请方法/文件/两咭分别/申请教学一文睇清
长者咭/乐悠咭点样分？35+精选优惠 申请方法/文件/两咭分别/申请教学一文睇清   
生活百科
2026-02-10 11:52 HKT
前何太久违受访狂数前夫何伯！误以为有百亿身家有助创业 坚称穷得正直：帮唔到我就走开
01:19
前何太久违受访狂数前夫何伯！误以为有百亿身家有助创业 坚称穷得正直：帮唔到我就走开
影视圈
7小时前
北大屿山公路车祸酿1死2伤 的士猛撼箭嘴车起火 男乘客抛离座撼穿挡风玻璃亡
00:41
北大屿山公路车祸酿1死2伤 的士猛撼箭嘴车起火 男乘客抛离座撼穿挡风玻璃亡
突发
5小时前
港大教授带队创业 先进半导体热管理技术 破解电动车与AI「过热死穴」
创科资讯
8小时前
加拿大卑诗省发生校园枪击案，消息指最少有10人死亡。法新社
01:08
加拿大高中枪击案酿10死25伤 消息：男枪手穿女装杀家人再到校行凶
即时国际
3小时前
40楼业主难忍等䢂时间长 声称繁忙时间「20分钟」 宁愿贱卖也要离开
40楼业主难忍等䢂时间长 声称繁忙时间「20分钟」 宁愿贱卖也要离开
海外置业
2026-02-10 12:40 HKT
最平澳门直通巴路线? ！OK巴士增深圳来往珠海澳门路线 罗湖、福田经深中通道 1.5小时直达拱北口岸
最平澳门直通巴路线? ！OK巴士增深圳来往珠海澳门路线 罗湖、福田经深中通道 1.5小时直达拱北口岸
旅游
2026-02-10 12:52 HKT
罐装蛋卷正确打开方式！饼家教用1物轻松开盖 网民错重点：教咗点拎第一条先！
罐装蛋卷正确打开方式！饼家教用1物轻松开盖 网民错重点：教咗点拎第一条先！
饮食
2026-02-10 13:37 HKT
大棋盘︱英国突放宽「BNO二三代」资格 永居同步收紧？分析：赴英工作欢迎 「闲人」免问
大棋盘︱英国突放宽「BNO二三代」资格 永居同步收紧？分析：赴英工作欢迎 「闲人」免问
政情
8小时前
金像影后传被封杀无损女儿富贵生活 16岁女脸容精致极高颜值 年花88万留学做王菲细女校友
金像影后传被封杀无损女儿富贵生活 16岁女脸容精致极高颜值 年花88万留学做王菲细女校友
影视圈
6小时前