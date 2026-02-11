索爆「街市天后」成绝响？直播前无预警被解雇 疑树大招风饭碗不保 怒轰刻薄的人：零留恋

现年34岁前TVB艺员「阿七」吴嘉仪去年初宣布离巢TVB后转型做KOL，后来更将舞台转移到香港各区街市，放下身段鬼扮马卖猪肉，甚至在十号风球下仍坚持在街市直播，成为新一代「街市天后」。上月底「阿七」吴嘉仪自爆有人以莫须有的罪名进行精神胁迫，多次要胁「投诉到被开除」。

「阿七」吴嘉仪沉默一日再发文

事隔多日，公开欺凌事件有新进展，吴嘉仪昨日（10日）突于IG限时动态贴上其工作围裙、职员证及直播器材的相片，宣布坏消息：「我今日在LIVE前无预警被解雇了。」沉默一日的「阿七」吴嘉仪今日（11日）再发文：「对于某几个短视、刻薄、冇礼貌嘅人，零留恋。」

相关阅读：前TVB性感女星离巢后返街市 遭年龄歧视被闹「丑人多八怪」 压力爆煲就饭碗不保？

「阿七」吴嘉仪感谢曾经教过她的人

对于被「无预警解雇」，「阿七」吴嘉仪今日在直播专用的IG发文1称：「这个ACC会在3日内失效。对于某几个短视、刻薄、冇礼貌嘅人，零留恋。会挂念小店商户、热情嘅档主伙记，会怀念每日在前线一同拼搏的伙伴，感谢会经教过我、帮助过我适应熟习嘅恩人，已经有更好嘅发展在筹备中，拥有共同理念，想进步、想突破，亦非玩弄「政治」的朋友，我们很快再会！」「阿七」吴嘉仪昨日接受传媒访问，透露昨晚收到主管通知直播前返公司「倾吓偈」，回到公司后被人事部职员通知「被中止合约」：「我问实际原因，职员回答：唔需要答我，但系主管唔满意我表现。只能讲有粉丝、有业绩，但系『疑似』因为树大招风、不迎合办公室文化而受到某种对待。」

吴嘉仪曾多次被要胁「投诉到被开除」

「阿七」吴嘉仪曾在IG的限时动态发文：「你有你投诉，我有我做自己。」并指自己长期受到人身攻击、不实诽谤，提到为工作亲自准备造型，却被恶意批评「丑人多八怪」，有人以莫须有罪名进行精神胁迫，多次要胁「投诉到被开除」，当时她亦公开呼吁：「善事建议一直接受，但网络欺凌、人身攻击、无中生有，并且要一直忍受这种被欺凌行为不能接受。不断以言语胁迫，因为无根据他/她个人要求，就投诉到我被开除，造成本人沉重精神压力。」「阿七」吴嘉仪阿七过往曾在网上呻委屈，新婚不久已亮红灯，爆seed闹爆老公并直斥：「唔好讲幸福喇，连抖啖气都有困难！」其后自爆被老公「成衣柜衫掟出大门」，更被改密码锁无家可归，一度泪洒人前，后来又撰长文发牢骚：「而家啲后生同事（希望系个别啦），啲态度、礼貌…？你叫人工作啲语气好似命令咁，我好有礼貌喺Whatsapp问佢详情已读不回。」

相关阅读：奖老「阿七」吴嘉仪宣布离巢TVB称「够钟转车」 前年新婚不久惊传婚变再被「赶」出家门