神尾枫珠与平手友梨奈宣布已成夫妻 自认不成熟望观众继续守护 神木隆之介跟圈外女友登记结婚

有「国宝级靓仔」之称的27岁日本男星神尾枫珠和「榉坂46」24岁前主将平手友梨奈今日透过社交网宣布结婚。他们在声明中表示：「这次，神尾枫珠和平手友梨奈已经结婚了。各自走过的路交叉，就这样变成了一条路。我们不会忘记感恩的心情，一同走下去。虽然是不成熟的我们，但希望今后也能温暖地守护我们。」

平手友梨奈曾夺多个新人奖

神尾于2015年透过日剧《妈妈，我没事》踏入演艺圈，之后在《不自然死因研究所》与《恋之月》等戏剧演出打开知名度；平手友梨奈则于2016年以榉坂46身份出道，2018年凭电影《响 -成为小说家的方法-》首度担正演出，获得日本奥斯卡新人奖、日刊体育电影大奖及石原裕次郎赏新人奖肯定，并自2020年退出榉坂46。

神木隆之介望给予另一半私人空间

此外，《哥吉拉-1.0》日本人气男星神木隆之介昨日亦宣布结婚消息，透过所属事务所发表书面声明，证实已与一名圈外一般女性登记结婚。他在声明中向一路支持的粉丝表达感谢，并表示未来将以更成熟的心态面对工作与人生，也请外界给予家人与另一半更多私人空间。32岁的神木隆之介2岁即以童星出道，演艺资历近30年，是日本少数成功从童星转型的一线实力派演员代表，代表作包括电影《妖怪大战争》、《神的病历簿》、《尸人庄杀人事件》，以及大河剧《镰仓殿的13人》等。