钟柔美称单亲家长大 网民翻「多谢Daddy」旧片被插又讲大话

19岁「声梦小花」钟柔美(Yumi) 日前声泪俱下，公开道歉承认自己非「A0」，又自爆曾经拍过一次拖，当中更提到自己在单亲家庭长大，与母亲相依为命，试图挽回形象。不过，有「心水清」网民就立即翻出Yumi参加《声梦传奇》时，曾在镜头前公开多谢爸爸的片段，令其诚信再度受质疑。

Yumi承认自己「讲大话」

Yumi日前在接受传媒访问时，声泪俱下道歉承认自己「讲大话」，直认非「A0」，又解释自己在单亲家庭长大，小时候只和妈咪一起住，并谓：「我可能唔系喺一个正常家庭长大，所以我先有呢啲事情。」有网民火速翻出Yumi参加《声梦传奇》时的片段，片中她曾在镜头前表示：「多谢我屋企大厨（爸爸），知道我比赛压力大，每次返到屋企佢就会煮好多嘢食同甜品畀我，多谢Daddy！」这段公开多谢爸爸的片段，被指与她在专访中声称「单亲长大」的说法非当矛盾，网民都认为她「大话冚大话」，更指她诚信破产。