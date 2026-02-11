Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

陈凯琳𡥧仔3岁生日 争取每个吸金机会

更新时间：09:15 2026-02-11 HKT
发布时间：09:15 2026-02-11 HKT

现年34岁的陈凯琳与比她大22年的老公郑嘉颖于2018年结婚，并育有三子，陈凯琳近年转型做KOL，深受品牌及广告商喜爱，几乎每日出post都赚紧钱，继日前出动92岁婆婆sell朱古力，昨日，适逢𡥧仔Carlos庆祝3岁生日，陈凯琳照样唔放过吸金机会力sell ，难怪能够一直稳坐「吸金女王」宝座。

陈凯琳落力介绍场地

陈凯琳在社交网分享短片，片中除了有她与郑嘉颖肉紧锡锡Carlos的画面，更见陈凯琳落力介绍场地及场地提供的设施及食物，她以英文发文写道：「Carlos正式三岁！故事时间到啦！虽然有点晚了，但我真的迫不及待想和大家分享我们小宝贝生日派对的精彩细节！今年年初，我还在苦恼该怎么为Carlos庆祝这个特别的日子 ，我们知道他喜欢动物，也喜欢在户外奔跑……经过一番研究（我对儿童派对可是认真的），我们终于找到了完美的场地。」她续指：「我可不是开玩笑，大家都玩得很开心~自助餐超级美味，场地宽敞明亮，孩子们当然也对每个细节都爱不释手，从装饰、蛋糕到充气城堡，无一不让他们欣喜若狂！最棒的是，一切都安排得井井有条，我完全不用操心（这简直是妈妈的福音！）祝CarlitoBitoooo生日快乐~我们希望你和我们一样喜欢这场以丛林探险为主题的派对！」

网民都纷纷留言指陈凯琳现时几乎每一句内容都是广告，就连囝囝生日亦不放过任何吸金机会：「继续全家齐齐赚钱」、「吸金力惊人」、「每一个post都收紧钱」。

