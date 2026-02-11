孙耀威突入院做手术 躺在病床眉头深锁叮嘱为他加油祷告 曾被警告有永久失声危机不能再唱

「不老男神」孙耀威（Eric）早年饱受声带出血兼鼻有粉瘤影响，有指他发现每次唱歌演出后喉咙便出现剧痛和红肿，最初以为是声带发炎，于是便戒酒救声，但一直没有好转，其后医生证实是声带出血，一度被下令不能再唱，否则有永久失声危机，歌唱事业差点玩完。

孙耀威突然在IG入院做手术短片

当时孙耀威四出寻求诊治方法，除了中西合璧外，还即时停工休养，,幸好最后康复过来，孙耀威继续发展歌唱事业，他还曾说：「呢次病令我醒觉要珍惜健康，以前实在太唔锡身。」今日（11日）孙耀威突然在IG入院做手术的短片并说：「 为我加油祷告好吗？」

孙耀威无预警下称做声带手术

孙耀威自从康复后主力在内地巡唱，又不时在小红书、抖音等内地社交平台大展歌喉，深受内地网民欢迎，但今日在无预警下突然贴出一段写有「准备做声带手术了」的短片，片中看到穿上病人服的孙耀威躺在病床上，医护人员准备推他手术室，孙耀威的神情略见显紧张，但仍不忘对镜头挥手，太太陈美诗（Macy）全程陪伴在侧，温柔地说：「平安，呢14日唔可以讲嘢，趁仲可以讲嘢，不如讲两句。」孙耀威以沙哑声线向大家拜年「恭喜发财。」陈美诗忍不住大笑，气氛轻松。

孙耀威叮嘱为他加油祷告

当护士推著病床前往手术室时，陈美诗紧随其后，两人在手术室门口依依不舍，陈美诗还说：「平安呀，一阵见。」两人握手兼互道「Bye 」，影片看到孙耀威眉头深锁后再晒V，影片打出字幕：「为我加油祷告好吗？」孙耀威留言称今次是接受声带手术，希望大家一起为他加油，祷告，手术顺利，还有人说：「要快快好返。」、「 为你祷告！加油！！」、「早日康复，等你回归。」、「老大平安顺利，期待回来，期待你更优美的歌声。」、「你那么帅，又那么会唱歌，手术肯定会顺利，一定要平安健康哦。」

