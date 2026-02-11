Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

寻秦记｜古天乐宣布2.14推出加长版 宣萱期待古仔唱《今期流行》兼跳舞 雪儿惊喜来港想拍喜剧

影视圈
更新时间：11:15 2026-02-11 HKT
发布时间：11:15 2026-02-11 HKT

古天乐（古仔）、宣萱、林峰、郭羡妮、滕丽名、郑雪儿、姚莹莹、雪梨、朱鉴然、黄文标、刘嘉龙等昨晚（10日）出席电影《寻秦记》庆功宴，并即场公布港澳票房冲破8888万外，古仔表示《寻秦记》Plus+ 多元宇宙版将于情人节2月14日上映，今日（11日）早上10时预售。

三兄弟再度合体

虽然电视剧《寻秦记》饰演三弟「荆俊」的刘嘉龙，已退出娱乐圈并转行而未有参与电影版，不过庆功宴当晚亦现身出席，并跟古仔、黄文标三兄弟再度合体。

滕丽名角逐「最佳女配角」开心

对于该片在情人节推出加长版，古仔认为该片谈及不同的情，当中有亲情、友情等，觉得情人节上映也很适合大家观看。提到将推出首张个人精选专辑《天命最高 BACK TO THE PAST》，于2月14日情人节面世。谈到相隔多年后再出碟，古仔笑言当然开心，更推出黑胶碟，相当有收藏价值。谈到可会考虑举行签唱会，古仔笑说：「2月14日会开签名会，其实好难做到又签又唱架！」谈到最期待古仔会唱那首歌，宣萱笑言好期待古仔唱《今期流行》，如果跳埋舞就更好。郑雪儿则笑谓好想听古仔唱Rap歌。在旁的古仔笑说：「做到！但想同做系两回事。」古仔对于凭《私家侦探》及《寻秦记》在应届金像奖角逐「最佳男主角」，他表示有两部戏入围，所以双倍开心，自己有份演出的电影都会有信心。谈到滕丽名凭《寻秦记》角逐「最佳女配角」奖项，古仔指滕丽名是该片的一份子，当然觉得开心。

郑雪儿想拍喜剧

居住新加坡的郑雪儿，笑言回港见到一班朋友好开心，再次见到古仔都忍不住笑。谈到她比较少出席该片宣传活动，她笑说：「咁样惊喜嘛！好开心又会有开心回忆。」她又指若然有机会都想拍戏，当问到想拍那类型戏种电影？在旁古仔搭嘴说：「Rap啰！」不过郑雪儿笑言想拍喜剧。

