胡枫罗兰「分手」多月终合体 食团年饭「零互动」孖公仔不再？龙婆一表现惹健康揣测
更新时间：15:00 2026-02-11 HKT
发布时间：15:00 2026-02-11 HKT
胡枫（修哥）自2016年太太吕咏荷离世后，获圈中人不时邀约出席饭局，每次同场都会见到91岁的罗兰身影，由于二人多度合作，又经常结伴出席聚会，传谱「暮年恋」。胡枫澄清是「美丽的误会」后，今年1月庆祝94岁生日时，罕见罗兰未有露面，相隔近四个月终于见二人在团年饭碰头。
连炎辉夫妇豪派利是
资深传媒人汪曼玲前日（9日）在FB分享食团年饭的照片，表示获连炎辉边请达100位好友、同事一齐过节，而且全场朋友收到连炎辉夫妇利是表达心意，还爆料利是内有一张六合彩奖券，希望大家马年中大奖。
汪曼玲曝光的合照中，见到不少圈中人身影，当中有「六合彩之父」夏春秋太太「冬婶」、何丽全、姜大衞太太李琳琳、余安安、顾纪筠、谭玉瑛、甄楚倩等，还有已有几个月没有同场的胡枫及罗兰。
胡枫罗兰各有各玩
不过在多张合照上，过往有影皆双如「孖公仔」的胡枫和罗兰，在团年饭上未见黐住合照，而是各有各与好友拍摄，当中见到胡枫满场飞，相反去年在家中跌伤，曾留医8日的罗兰，未知是否因行动不便，其中一张照片见她没有离座，左右两旁为李琳琳及余安安，估计与胡枫分开坐。
