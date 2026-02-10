金像奖2026丨《拼命三郎》谭耀文失落影帝提名 FB发文留四字疑就入围名单表不满？

金像奖2026／最佳男主角丨《第44届香港电影金像奖》今日（10日）下午公布提名名单，多个奖项竞争激烈。本届「最佳男主角」将由古天乐（《私家侦探》）、张继聪（《金童》）、梁家辉（《捕风追影》）、古天乐（《寻秦记》）及陈家乐（《像我这样的爱情》）竞逐，其中古天乐更凭两部电影获双重提名。谭耀文主演的电影《拼命三郎》去年上映，不少网民事前估计谭耀文有机会在「最佳男主角」提名中占一席位。然而，今日公布的提名名单中却未见其名，让他与金像影帝宝座擦身而过。而《拼命三郎》中的新生代演员Locker林家熙，则凭该片成功入围「最佳男配角」奖。

谭耀文：心灰意冷

在《第44届香港电影金像奖》名单公布后不久，谭耀文便在其facebook发文，仅留下「心灰意冷」四个字，疑似对失落提名表示极度失望和不满。该贴文迅速引起网民热议，纷纷留言为他打气。事实上，在电影宣传期间，谭耀文对争取提名曾展现出如戏中角色般的「拼命」精神。他早前受访时提到：「近日突然听到好多朋友说在飞机上看了《拼命三郎》，他们觉得好好睇，给了我很多鼓励！」当时影迷期望他能获金像奖男主角提名，他回应：「虽然人有时要认命，但唔代表要放弃！就算只有少许机会能够成功都一样要拚，不然怎样打破宿命，就好像《拚命三郎》的意念一样。」他当时更为戏中的「儿子」Locker拉票，希望这段父子情能获肯定。如今提名结果与当日奋斗的豪情形成强烈对比，更显唏嘘。

谭耀文曾夺金像奖「最佳男配角」

新秀出身的谭耀文，在香港影坛早已是备受肯定的实力派演员。他曾凭1998年的电影《野兽刑警》中的精湛演出，一举夺得香港电影金紫荆奖及香港电影金像奖的「最佳男配角」殊荣，演技早已获得专业肯定。此次在《拼命三郎》中担纲主角，其搏命演出获得不少网民赞誉，却未能获得金像奖评审的青睐，令不少支持者感到惋惜。

