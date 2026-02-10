罗毓仪林俊其东莞预支蜜月 酒店房直击深夜穿浴袍叹宵夜 准备甜蜜下半场

现年29岁的罗毓仪，早前在TVB的恋综节目《女神配对计划》，成功跟同龄的高大帅哥林俊其挞著，除了不时公开拍拖放闪外，更学足曾展望、叶蒨文这一对以情侣档孖住揾真银。近日罗毓仪拍片介绍东莞好去处，而且益埋男友齐齐出镜，吸金之余亦可以在酒店温馨一晚，预支蜜月。

罗毓仪跟林俊其情侣价入住酒店

罗毓仪跟林俊其在节目《女神配对计划》后，谱出长短脚之恋，除了获得无数网民祝福外，二人更已经见了家长，林俊其早前便带罗毓仪回家食饭，林妈妈对囝囝女友十分满意，一心等著喝新抱茶。罗毓仪跟男友打得火热，拍片吸金亦预男友一份，近日二人到东莞展开两日一夜之旅，更事先张扬以1790元的情侣价入住酒店，最让人意想不到是当罗毓仪介绍酒店房间时，林俊其在下午时间去了洗手间刷牙，令罗敏仪忍不住笑他，并质疑男友早上没有刷牙。

林俊其玩机动游戏吓到脸青

罗毓仪之后跟男友去了有「广东版迪士尼」之称的龙凤山庄，小情侣尽情享受二人世界，但两人玩起机动游戏时的反应，却形成强烈对比，趣味十足。在玩海盗船及小型过山车时，罗毓仪全程表现兴奋，享受刺激快感，相反林俊其则面露「忍耐」之色，看来生得高大威猛的他，反而不及细细粒的罗毓仪大胆。

罗毓仪按摩期间偷望男友

由于当天下著毛毛细雨，林俊其和罗毓仪提早回到酒店，改为享受按摩服务，疲劳尽消，而罗毓仪就算在按摩期间，也是甜丝丝偷望男友，充满著少女情怀，治愈感满满。至深夜时份，二人穿上酒店浴袍，继续邪恶活动，原来是点了外卖，由送餐机械人送上房间，包括有炒米粉、粥及串烧，饱餐一顿，画面亦到此为此，相信二人要继续下半场活动，令人又羡又妒。

