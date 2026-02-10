「金燕玲乖孙」咸鱼大翻身！逆袭成功决打造过气艺人摆摊街 率众星北上再创事业

曾经在TVB处境剧《同事三分亲》饰演金燕玲乖孙的蔡淇俊，虽然当时相当入屋，但可惜后劲不继，剧集播出后久久未有代表作，演艺事业再次沉寂，星途麻麻的蔡淇俊在2014年宣布离巢TVB后决定北上创业，先后开设米线店、火锅店，但相继结业收场，他更曾自爆惨蚀几百万，惨被网民封为「执笠界KOL」。

蔡淇俊帮助过气艺人再就业

不过蔡淇俊未有放弃，近年转战直播带货及摆摊，凭秘制鸡脚而翻身，生意搞得有声有息，其后驻逾4,000呎的办公室，不少过气艺人北上找他合作，包括前TVB女星陈思齐、前E-kids成员林咏伦（Alan）等。最近，蔡淇俊雄心壮志计划打造一个「过气艺人摆摊街」，帮助过气艺人再就业，实行物以类聚。

相关阅读：41岁前TVB小生北上创业11年变「带货天王」 拥自家团队率多名离巢艺人揾食 前御用小三加盟

蔡淇俊成功搣甩「执笠界KOL」之称

曾有「执笠界KOL」之称的前TVB小生蔡淇俊，由经营实体店转型当上网红直播带货及摆摊，终于成功搣甩「执笠界KOL」之称，变成「带货天王」，还有不少「过气」艺人找他合作，包括「翻版朱玲玲」陈思齐、前TVB「御用小三」于淼等等，大家合力在街头直播卖猪肉脯和鸡脚等，蔡淇俊凭借昔日积累的人气，加上风趣幽默的直播风格，迅速吸引大批粉丝，曾创下5小时劲赚500万的惊人纪录而被封为「鸡脚大王」。蔡淇俊近日在社交媒体上发布影片，宣布打造一条「过气艺人摆摊街」，片中所见，蔡淇俊与陈思齐在印有「打造『过气艺人再就业』平台」的大型广告板前兴奋地跳起，陈思齐忍不住大赞：「认识你这么多年，你最威都系呢舖，真系抛头露面呀！」

蔡淇俊打造一条过气艺人摆摊街

蔡淇俊今次在创意产业园有广告，心情当然兴奋，他还说：「以前我喺公司系小透明人，今次咸鱼翻身喇，嚟紧我有更加大嘅志向，就系打造一条过气艺人摆摊街。」称蔡淇俊做师傅的陈思齐坦言要改口：「我觉得跟咗你上嚟卖鸡脚摆摊之后，我真系学咗好多嘢，好开心，终于可以做返我最钟意嘅食嘢，可以边买边食。」蔡淇俊亦有感谢陈思齐：「因为我这个梦想，叫过气艺人叫再就业，我同好多艺人都倾过，很多都唔睬我，唔认同，但系我一问你，你就第一时间嚟撑我，物以类聚，系能行得通，我哋已经帮你行咗前面嘅路， 大家加油！」

相关阅读：TVB前小生北上变「执笠KOL」转战饮食业统统结业收场 靠呢种食物望东山再起