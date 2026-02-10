孙燕姿香港演唱会下月启德登场 主办方提供抢票攻略：不用拣位

由宽鱼国际主办孙燕姿《就在日落以后》巡回演唱会香港站，将于下月13日及15日在全新地标「启德主场馆」举行。新春过后，孙燕姿首站来到香港，与歌迷一同以音乐迎接新一年。演唱会门票优先购票甫开卖即「秒杀」售罄，主办方宣布于2月11日上午11时起，透过快达票HKT平台全面公开发售。本次演唱会以跨越时代金曲串连青春记忆，旨在透过音乐传递力量与希望，自2025年巡演启动以来，全球已累计超过50万人次参与，广获观众誉为「近年最具穿透力的华语演唱会」。

孙燕姿个唱金曲串连青春记忆

《就在日落以后》巡回演唱会自去年4月于新加坡室内体育馆揭幕，随后在北京鸟巢、高雄巨蛋等地，至今已举行18场，累计吸引逾50万人次到场朝圣。演唱会以跨越时代的金曲串连青春记忆，旨在透过音乐传递力量与希望，更誉为「近年最具穿透力的华语演唱会」。演出票价分为港币1880元、1680元、1380元、980元及680元，主办单位为了助攻粉丝，特别整理粉丝分享的抢票攻略，指出启德主场馆设计特殊，视野极佳，坐在山顶也能看清楚孙燕姿，呼吁大家不用纠结座位区域，有票直接冲。

