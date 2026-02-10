AK 盼MIRROR再开小组骚 忙拍剧不知公司再登记「makers.weare」社交帐号 出席音乐节预告会带好朋友到场

MIRROR成员江𤒹生（Anson Kong）到沙田出席记者会，宣布将参与「CON-CON MIX SOME MUSIC!」音乐节，获大批「生粉」到场应援，更与幸运粉丝玩游戏及合照。

自认30多年动漫迷

AK届时会与香港及日本歌手同台演出，身为动漫迷的他，期望能与同日演出的高桥洋子集邮，因自小已很喜欢她所唱的动漫主题曲，又指当日会选唱动漫歌及自己的作品。问到其动漫歌单是否很丰富？AK自认是30多年的动漫迷，相信与大家一样听过不少歌，「选了几首陪大家成长、耳熟能详的歌，大多是广东话版，相信香港人会更有共鸣，当日我更会带位好朋友到场一起玩！（是女生？）几好交情、是兄弟，但不是MIRROR的兄弟，边有咁易请到两位MIRROR成员。」他又表示储很多动漫周边，刚入行时已买了不少，是弥补儿时的梦想，但最近两年少买，因已没地方安置，希望多赚钱有大货仓再继续收藏。

3月底将会推出新歌

继新男团ZPOT，Makerville被发现再登记「makers.weare」社交帐号，有网民估是新团队、亦有指是宣传帐号，AK表示正忙于拍剧，并不知情，笑言知道ZPOT已非常紧贴资讯。另有指公司将动员拍摄新综艺节目，AK表示已收到通知，但因忙拍剧未知详情，最近与ROVER比较多合作，至于MIRROR成员将以不同组合开骚，AK表示想与Lokman开骚、也希望再开小组骚，「希望各位老板考虑我哋！」AK指新年只有几日假，情人节也在工作中度过，他指新剧戏份已拍完一半，久未拍剧的他，指拍了十多组后便进入状况，非常享受，会珍惜不多的拍摄机会，他指有其他拍摄正等待自己，上半年以拍摄为主，而3月底将会推出新歌。