《东张》女神「旧爱」离巢效力8年TVB 曾数臭女艺人「吸毒收兵」冇道德闹风波

节目《福禄寿训练学院》参赛者黄润成曾涉猎不少行业，亦曾穿梭电视台做特约演员，直到2018年底加入TVB成为艺人。黄润成经过8年发展，去年未见有新作推出，昨日（9日）在IG宣布离巢TVB，正式毕业。

黄润成晒TVBuddy合照

黄润成在IG贴出两张照片，与一众离巢艺人一样，在公司大门口与TVBuddy合照，另一张则是与好友陈建文的合照，开心在工作时认识对方。黄润成留言：「又完成咗一段喜怒哀乐嘅里程碑。」

黄润成在文中感谢教演戏的罗冠兰：「感恩这8年在电视台磨练倒点同镜头做朋友、感恩能在训练班承师戏剧教授罗冠兰老师，但最大嘅收获都系认识到呢位真兄弟（陈建文）」。黄润成有感怀才不遇阻碍发展：「虽然这些年未能尽显小弟嘅戏剧才华，但我仍会喺其他不同领域继续展现我的光。」

利颖怡：好快见

黄润成又透露未来的发展方向：「未来亦会继续扩展喺室内装饰设计及流行鼓教育嘅领域，要装修或学鼓嘅朋友要谂清楚先揾我，因为我对装修或教学嘅质素、热诚同执着会吓亲你。感激所以幕前幕后关照过小弟嘅弟兄姊妹，保重，江湖见《TVB艺员 黄润成 2018-2026》」。

不少网民祝福黄润成外，多位圈中人也有留言，其中利颖怡疑有暗示，未知二人是否有合作：「好快见！」而同为《福禄寿训练学院》参赛者的黄建东则表示：「好开心可以一齐做福禄寿训练学院。ur so talented！！期待江湖再合作」。

41岁的黄润成为演员兼乐队享乐团鼓手，兼爵士鼓导师及鼓乐演奏家，同时是室内设计师、装修技师及判头。黄润成入行多年，多演闲角或没有名字的角色，直到近年才见戏份增加，狂《巾帼枭雄之悬崖》中饰演新爷首席顾问「陈茂龙」。

黄润成数臭「旧爱」

黄润成去年在社交平台大数「旧爱」，指同属TVB的女艺人「喺TVB起兵工厂」，又与《东张西望》导演过从甚密，更爆出食大麻等严重指控，之后又追击「陈大小姐」：「道德？！边界感／同理心-1k嘅人，仲讲乜X嘢道德！读X数、脑装草、垃圾三观、无药可救！」闹出风波。