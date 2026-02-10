Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

具俊晔与大S结婚4周年 带蛋糕美酒墓前陪亡妻

影视圈
更新时间：15:45 2026-02-10 HKT
发布时间：15:45 2026-02-10 HKT

台湾艺人徐熙媛（大S）去年2月因病逝世，家人为大S于台湾金宝山玫瑰园设墓地，大S老公具俊晔更被发现每日到墓园陪伴爱妻。继早前举办纪念雕像揭幕仪式后，日前(8日) 是大S与具俊晔的结婚4周年纪念日，具俊晔再被粉丝捕获疑似准备朱古力蛋糕、美酒等与大S「庆祝」。

具俊晔礼貌回应粉丝

有粉丝当日到金宝山探望，捕获到具俊晔，并表示有跟对方聊了几句，「有告诉他，我们都很想他，也希望他快一点回到音乐路」而具俊晔亦有礼貌回应：「谢谢，谢谢大家！」更表示帮他跟粉丝群说一下，谢谢大家这么喜欢他。

与大S庆祝结婚4周年纪念日

而从相中所见，墓园摆满鲜花，而上方更有一个朱古力蛋糕及一支美酒，疑似是具俊晔准备与大S庆祝结婚4周年纪念日，网民都纷纷留言表示心酸：「这世上有真爱啊」、「看他消瘦的身形，我相信他真的很爱她，很痛苦」、「这么痴情的男人，实在难得」。

