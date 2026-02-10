大亨太太惊爆患恶疾「肚大如怀孕」体重暴胀 扶墙走路险失明惊险一刻曝光

「影坛大亨」向华强太太陈岚（向太）夫妻感情要好，不时在网上拍片大爆私生活，原来早在20多年前，向太曾肚大如箩似足怀孕，原来是患上恶疾，吓得丈夫陪伴到外地，接受治疗。

向太原身形好瘦

向太今日（10日）在微博分享新影片，透露曾在20多年前检查出有脑下垂体瘤，虽然很小却压著脑部，影响到身体误以为怀孕，腹部胀大如就快临盆，其实肚内全是空气。向太表示当时自己好瘦，只有90几斤（约54公斤），但整个人臃肿：「怀向佐快生的样子，一个礼拜啊，莫名其妙啊，所有症状是怀孕症状，很奇怪吧？」

向太内分泌跟荷尔蒙受影响

向太坦言脑下垂体很细，可是控制全身很多器官：「我到现在，那个内分泌跟荷尔蒙都有影响，就是我不吃不喝，我都不会瘦回以前。」向太当年曾考虑做伽玛刀（Gamma Knife），用于脑部的立体定位放射手术技术，但最终怕精准度不足伤及脑下垂体，最终放弃。

向太亦曾为病情到美国求医，当时的技术可在脸上打开一个缺口，将肿瘤拿掉，再将脸部盖起来，只是向太忆述：「可是那你掀脸的过程，其实这边（脸部）的神经线会断，就怕脸瘫，所以我就不敢嘛。」向太庆幸自己的肿瘤刚好在一个不会变坏的地方，最终一拖便是十年。

向太赞助小孩治疗费用

原本与肿瘤共存的向太，在一次偶然机会下的善意之举，而认识台湾的脑科权威。向太提到12年前有人与她联络，希望帮助一位小朋友多活两年，因小孩当时已活不过三个月，癌症已长到脑干里，做手术很难处理甚至有即时死亡风险。对方的父母无法承担延长儿子寿命的治疗费用，才揾向太帮忙，向太也大方出手赞助，为小朋友多争取几年与父母相处的光阴。

向太微创手术捡回一命

没料到向太的善意举动，让她结识到台湾的脑科权威，更被告知其病情渐趋严重，如眼睛瞎了便无法挽回。向太本来想跟老公向华强商量，却已出事。向太表示：「可是隔一天我去上班，然后我约了人开会在​​中环，一下车我就要扶著墙走路了，我没有平衡了，扶著墙上电梯，去人家餐厅都是一直扶著墙，那我就知道完蛋了，我等下回去就要跟老公商量，还是要去了。」

向太指丈夫向华强第二天便飞到台湾，先行在当地检查及了解一下，才跟医生约时间，带她到当地做微创手术。向太捡回一命后，笑称危险已解除，但身形回不去，仍然臃肿，就算60日辟谷不食饭，不进食任何东西依然无法变瘦：「不是因为病，我真的，我不会容许我可以这么胖。」

