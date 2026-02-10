《中年好声音3》李金凯踢波化身钢门 孭起单脚队友画面超有爱 用头锤双脚屡救险球

现年39岁的李金凯，凭参加《中年好声音3》而为人熟悉，由于他没有双手仍勇敢比赛，被赞是生命斗士，凭住一把靓声杀入总决赛，虽然七强止步，但已经俘虏大批粉丝。生性乐观的他，除了唱歌做直播外，他坚持做健全人士一样会做的事情，用脚揸筷子、覆手机短讯等，近日他在小红书分享自己落足球场踢波的短片，更当上了龙门飞身救波，让网民啧啧称奇。

李金凯无手照守龙门救波

李金凯虽然没有双手，但无阻他热爱运动，而且他是短跑好手及足球健将，用来练气帮助唱歌，他去年更加入了明星足球队，被黄日华大赞他球技出色。近日李金凯跟好友到球场练波的短片流出，片中李金凯不止大展球技，扭波「插花」等技术甚有功架，甚至跟好友互相射波时，他一度当上了龙门，而且救出不少险球。

李金凯守龙门食波饼大呼好痛

片中李金凯跟好友互相传波，由于队友是缺了左脚的残障人士，要撑著拐杖踢波，所以双脚健全的李金凯，反而甚有优势，当李金凯负责守龙门时，他虽然无法用手，改用胸膛、双腿去挡波，甚至在一次刁钻的射门中，他奋不顾身地用头将球顶出界外，但他随即大呼好痛，画面搞笑，但又充满正能量，之后李金凯更孭起队友，一边跑一边哈哈大笑，友谊万岁。

李金凯曾客串《爱回家》赢尽口碑

李金凯除了参加《中年好声音3》，亦曾客串《爱回．家之开心速递》，饰演番自己，还跟单立文Jam歌，大获好评。网民除了钟意听他唱歌，对于他的生活细节亦甚感兴趣，包括揸筷子、覆讯息，甚至如厕后如何解决，也是流量密码。早前李金凯曾装上「机械手」，原来他一直想自己拍片，不用假手于人，虽然金凯高呼终于有手用，其实只是一个钢铁支架，由肩膀延伸至胸口，再在上面安装摄影器材，金凯笑说自己像「变形金刚」，充满黑色幽默。

