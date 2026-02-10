Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

黄浩然与富贵老婆结婚20年 直言不是别人眼中「风平浪静」

影视圈
更新时间：13:45 2026-02-10 HKT
发布时间：13:45 2026-02-10 HKT

黄浩然是圈中出名的「爱妻号」，他与家底丰厚，任职形象指导的莫家嘉（Kaka）2005年拉埋天窗，二人育有两名儿子Kayden和Ransley，一家四口相当幸福。黄浩然在2014年患上罕见疾病，停工休养一段时间后终回归幕前，而太太一直在身边支持，夫妻多年来恩爱不减！日前，是他与太太结婚20周年，黄浩然直言二人经历不少高山低谷。

黄浩然庆祝「瓷婚」

黄浩然与太太庆祝「瓷婚」，他在社交网贴出两公婆的合照，以及一家四口的温馨照，见两公婆搞笑栋起脚碰「碗」饮酒，做出鬼马的表情，黄浩然幽默写道：「饮胜！顺利『奋战』20年！别人眼中的『风平浪静』，事实我们经历了无数的『高山低谷』喂，莫家嘉，希望我以后可关照你多啲，射住你！唔使你凑我咁多，饮多杯啦，唔好净系望住我！我会继续努力，继续学，继续改……老婆，继续爱你百千万亿年，感恩有两位公子陪我成长。」太太莫家嘉即笑说：「饮啦！唔好得个讲字！畀你呃足20年！」圈中不少好友杨千嬅、黄翠如、陈敏之等都留言送上祝福，亦有不少人大赞黄浩然两儿子旋风式长高，越大越靓仔。

