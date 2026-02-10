夜王｜黄子华练定《星秀传说》随时谢票Rap两句 郑秀文四出宣传致湿疹大爆发

黄子华、郑秀文、王丹妮、廖子妤、何启华及谢君豪等昨晚（9日）到圆方出席电影《夜王》香港群星首映礼，吸引数百人围观，郑秀文、黄子华到场时即引来全场欢呼和尖叫。黄子华表示马年最紧要「好！很！开！心！」，郑秀文特别重录《星秀传说》作为电影主题曲，她指这首歌正代表当年的美好，形容像「旧屋翻新」，而有份参与录音的Dee称兴奋，指郑秀文有私讯，赞他Rap得好，对他来说是鼓励；杨伟伦笑称郑秀文未有赞他Rap，两人亦即场与郑秀文合唱该曲。

郑秀文唔敢呻攰

黄子华、郑秀文一起受访，黄子华指是日做了5、6场谢票。郑秀文表示为了宣传电影，不敢说攰，又要飞大马宣传又想首映睇戏，香港其他工作亦多，笑言做到气咳，并表示年廿九后一定要放假休息，因为湿疹大爆发，「幸好脸没事！」透露今年在音乐方面有大project，「都唔舍得，完咗电影宣传又回归唱歌世界。」问开骚可再找黄子华做嘉宾，他听闻即表示现在不只找他，要揾齐《夜王》所有人。提到郑秀文早前去夜场宣传，她指有重回90年代落夜场的感觉，「我中学都有落，我好开心嘅，今次部戏又用呢只歌，有啲嘢冇时间上限制，啲人又唔嫌弃，呢个系小小意外得着。」提议她再翻唱其他歌曲，她指演唱会有许多想法，「快歌也会有好多玩法。」

黄子华穿保安制服落夜场

提到若票房好，黄子华是否唱《蓝天》给观众惊喜？他笑说：「我学吓《星秀传说》先啦！我谂我可以代阿卵（杨伟伦）Rap两句，阿Dee就唔得，阿卵相对上仲数到节拍。」郑秀文就提议黄子华应该落夜场宣传，他希望有这机会：「我谂需要好多保安，因为我哋好多女仔，或者净系我哋几个男仔护住你哋去，我都唔介意穿保安制服。」

郑秀文跳轮椅舞忆亡父

郑秀文早前获「无限亮」邀请，与世界排名第三的轮椅舞者余俊延（Matthew）跳舞，她指自己感受大，因为爸爸生前的晚期也要坐轮椅，「我觉得件事好有意义，同埋好感动，只系33秒，我特登排咗两日。拍𠮶日佢哋好认真，一啲都唔求其，舞者虽然系伤残人士，佢𠮶种残而不放弃的精神令我好感动，所以参与到呢件事好开心。」