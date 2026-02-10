夜王｜阿Dee否认酒后失仪同何家千金争埋单 唔觉193多嘴 有艳福独拖11位女星合照

193（郭嘉骏）早前在节目中大爆与何姓好友与何家千金去唱K时，何姓好友酒后争埋单，更大胆挑何家千金机问对方是否看不起穷人？何姓好友又问何家千金可有Call车等，而事后男主角被指是ERROR队友何启华（阿Dee）。

阿Dee被讯息轰炸

阿Dee昨晚（9日）出席电影《夜王》首映，提到此事，阿Dee否认自己是「男何」，指事后也收到很多讯息：「唔系我，佢姓何唔代表系我，点解讲到好似我咁，我觉得好奇怪，（似系你！）件事真系似发生喺我身上，因为我都系喜剧人生，所以我拍咗一部电视剧叫《喜剧开场》，大家可以留意。」至于是否因为饮醉后断片而忘记此事？他再指自己不是当事人，笑称想示范一次，模拟当时情境，认为语气不同，观感就会不一样，即场叫杨偲泳扮何家千金，不过她扮完后笑说：「呢句似你讲！」而阿Dee则指193说话有「孟加拉效应」，「我到而家都唔知边个系『男何』，可能佢都唔记得自己做过乜，（系咪你？）唔系啦！大把人姓何，不如我哋去查一下啦！（个个都谂起你！）我会检讨吓点解大家会谂起我，我都希望『男何』可以检讨吓，唔好饮咁多酒，可能意思唔系咁，但以讹传讹，人言可畏，就变咗有啲唔尊重嘅感觉。」

阿Dee有争埋单习惯

至于是否有争埋单的习惯？阿Dee指要视乎什么人，他会帮工作人员畀钱，感谢他们的付出：「我拍《夜王》都成日万岁。（对女仔疏爽啲？）疏爽冇分性别，系睇人哋系咪有钱过我，有钱过我梗系畀佢埋单啦，所以『男何』嘅行为我唔认同，人哋有钱过我梗系俾佢埋单！」杨偲泳也指阿Dee经常请食饭，请食腿蛋治、火腿通、蛋挞、菠萝包等，她有要求过对方请食龙虾、生蚝，阿Dee即表示超出预算。问到阿Dee是否觉得193应该公开「男何」身份还清白？他说：「千祈唔好！千祈唔好！越描越黑，呢件事慢慢丢淡佢，各有各好处啦，做人能够埋到单代表你有能力，有能力系应贡献畀有需要嘅人。（觉得193多嘴？）正常呀，佢节目叫《乱讲嘢》，佢都系秉承节目精神。」

杨偲泳忙宣传两作品

提到是晚阿Dee劲有艳福，在台上独拖11位女星影合照，而且有李芯駖、杨偲泳翘实，他笑指可能平时做得善事多和多食素：「个天都待我不薄，（有冇硬嘅感觉？）见我嘅甫士同姿势，唔敢乱郁，我真系硬住咗成个人。」而在旁的杨偲泳问他是否有贿赂工作人员？阿Dee即笑说：「我将一个比特币搣咗4份分畀工作人员。」杨偲泳指最近要宣传《夜王》之外，稍后亦有新戏上映，问她有没有叫男友张振朗入场支持？她再次游花园避谈。