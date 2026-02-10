Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

黄剑文慈善音乐会选唱《弥敦道》 传递正能量 伴港人共渡高低起伏 赞96岁小金子活泼可爱

影视圈
更新时间：07:00 2026-02-10 HKT
发布时间：07:00 2026-02-10 HKT

黄剑文、何婉盈、李乐诗、文佩玲等现身观塘，为《同心同路·声动香港》慈善音乐会进行彩排。黄剑文透露，此次将挑战演唱较少公开演出的作品，选曲充满香港情怀，如《弥敦道》等，希望藉音乐传递正能量，陪伴港人走过高低起伏。

黄剑文「执屋」过年招待亲友

黄剑文提到，近年身边经历了不少生命的离去，去年婆婆因癌病逝世，近日舅父亦因病入院，得知消息时心情难免低落，因而更珍惜与家人相处的时光。他分享：「之前去探舅父，他虽说工作要紧，但家人始终最需珍惜。大家久未见面，容易忽略彼此，希望能互相支持，给予力量。」农历新年他将陪伴家人，但随后需赴内地演出，笑言年前最重要是「执屋」，因早前搬家后仍颇为凌乱，想整理好环境招待亲友。他也提到过去一年非常忙碌，几乎没时间停歇，紧接著二月还将飞往澳洲工作，进行分享及演唱。

黄剑文陪小金子用膳

谈到早前参演的音乐剧，黄剑文高兴表示获周慧敏及黎瑞恩到场支持，黎瑞恩更邀请他与歌迷助手一同打边炉庆功。此外，高龄96岁的「乔妈」小金子刚从美国返港，亦特地前来观剧。黄剑文曾送外卖糖水给她，并陪她用膳，笑称小金子在96岁仍如小孩般活泼可爱。

