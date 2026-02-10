Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

魏浚笙亲手写挥春送粉丝 有减肥攻略不怕食应节糕点增磅 跟女友同是「三合」生肖有信心马年行运

影视圈
更新时间：00:15 2026-02-10 HKT
发布时间：00:15 2026-02-10 HKT

魏浚笙（Jeffery)今晚（9日）到尖沙咀出席时尚品牌期间限定店宣传活动，吸引了大批粉丝到场守候。

Jeffery唔识「马上风」意思

今年Jeffery继续宠粉丝，昨天花了两小时亲手写了过百张挥春，打算在新年前送给支持他的粉丝，预祝大家马年，马上幸福、一马当先、马年好运，在马年一起勇往直前。他更特别准备了一些隐藏版挥春，于网上搜寻一些马图案跟着来画，可惜画出来却似牛更多。Jeffrey更在网上征求一些关于马的好意头字句，得到很多不同意见，很多人提议他写「马上收工」及「马上退休」，不过也有人搞鬼提议「马上风」，起初Jeffrey 还以为意思是马上疯狂，怎知刚到场与工作人员谈及，才知道真实意思，他也无奈地说：「真的被吹胀！」

魏浚笙自觉减肥易过增肥

Jeffrey透露，今年差不多准备收炉，期待新年应节吃糕点增磅，他表明今年不怕吃得太多而身型暴涨，因他已经有减肥攻略，觉得减肥易过增肥，他笑指，自己的攻略就是，踩机一次效果不够，那便踩两次，一定可以抗衡新年糕点。问他可有找堪舆学家指点一下马年运程？Jeffrey笑指，请教了网上「大神」的高见，得知属虎的他今年有「三合」，因此马年会行好运及大旺，而且女友属狗也是「三合」之一，这个组合真的很得意，加上自己今年没有犯太岁更为开心。

Jeffery预告行花市不介质被捕获

此外，Jeffery预告，今年打算到沙田、元朗及铜锣湾等地逛花市，并表明，若然当日状态好的话便不会遮遮掩掩，问他不怕会被粉丝围观吗？Jeffrey 觉得被人「捕获」也是开心事，问到可会在花市买桃花？他说：「艺人是需要桃花的，但没有打算买桃花，计划会买桔，希望马年大吉大利。」

