Lolly Talk孖坂部佩莎合体晒170长腿 网民推举组「九头身」限定女团

《全民造星IV》八位遗珠组成的女团 Lolly Talk，最近与公司的经理人合约已经在11月底完结，各人去向未明，并积极揾出路。其中，两位成员陈纪澄（Tania）、黄敏荞（阿妹）近日联同女团VIVA成员Carina(李晞彤)及《造星IV》60强止步的坂部佩莎合体拍片，挑战火辣舞蹈，引起网民热议，更有人热烈推举四女成为「期间限定」的新女团。

Tania揾坂部佩莎狂扭纤幼「蛇腰」

四位年轻女将年龄介乎在21至24岁间，除了外貌青春甜美，个性可爱，更拥有完美的九头身比例，四女平均身高170cm起跳。事缘，Tania孖坂部佩莎于上月拍了一条跳舞片，二人狂扭纤幼「蛇腰」，表现合拍，并吸引了同是170cm的阿妹和Carina 的关注，即留言自荐：「170cm ganggang i wanna join next time!!!!」。

四人全黑打扮上阵

未料到一个留言，火速促成四女合体拍片跳辣舞，日前，她们以全黑打扮上阵，齐齐穿上热裤，大晒招牌逆天长腿跳舞，相当吸睛，不少网民在社交网留言激赞，更有人发文推举她们做期间限定的新女团，表示：「平均腿长起码42寸，啊妹 -甜辣路线，Tania - 知性文青路线 ，Carina - 时尚运动路线，莎莎 -日系搞笑路线，唔系讲笑……做一年限定女团捧得过。」坂部佩莎亦有留意到贴文，并留言谓：「日系搞笑几有想法，我谂谂。」更有不少人大赞：「阿妹fit咗好多」、「呢d先叫女团，之前造星已经觉得妹同莎莎超靓又够高」、「好似几有睇头，model group」、「高质女团！」