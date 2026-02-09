商台小富婆阿正与52岁大叔秘密相睇！妹头出力撮合父女恋笑爆全场：粗犷外表、年纪上又细心

森美与小仪等主持的商台节目《早霸王》于去年宣布停播，随着小仪离开商台，森美被安排与后辈Elsie及阿正（黄正宜）合作新节目《Bad Girl大过佬》。节目推出后，获网民大赞好笑又有新鲜感，而近日因Elsie放假，节目邀来「妹头」卢颂恩担任代班主持，妹头在节目中爆料，随即引起年轻网民讨论。

妹头爆阿正与大叔相睇

近年人气急升的阿正被好友妹头大揭秘，原来在去年的情人节，单身多年的她竟在毫无防备下，被安排了一场秘密相睇饭局。这位神秘男士的年龄，更成为全场焦点，妹头透露男方与同场的主持森美同龄，引发全场爆笑。妹头在节目中透露，自己一直很想介绍一位男士给阿正，形容对方在年纪上很细心，能够好好照顾她，并坚信两人非常匹配，只是男方比较害羞。这场突如其来的爆料，让一向在幕前形象大胆的阿正，瞬间显得手足无措。

森美巧设「公式」chok出男方52岁

对于这场相亲饭局的安排，阿正却有另一番说法。她还原了当日的尴尬情景，模仿妹头当日故作神秘的语气，表示原本只是个单纯的咖啡约会。殊不知，妹头在见面后才临时「加码」，称自己有一位刚做完facial的朋友也想喝杯咖啡，结果演变成一场四人饭局，让阿正措手不及，她自辩道：「你无啦啦搞一场咁嘅speed dating，紧系怕丑啦！」

媒人妹头却显然对自己的安排相当得意，还在节目上追问阿正后续发展，却被森美吐槽：「成年之后你先问呢句！妹姐，你做媒人方面会唔会太hea？」更搞笑的是，当妹头形容：「粗犷嘅外表、年纪上又细心……我觉得可以照顾到佢。」森美听到「细心的年纪」立即设计出一条「年龄公式」，从妹头口中套出男方大约52岁，足足比阿正年长20岁，与森美同龄。阿正惊讶地表示，自己曾多次追问对方年龄，但妹头总是回避。尽管妹头事后仍尽责地试图安排第二次约会，却被阿正以「不想操劳人哋」为由婉拒。

阿正事业得意被封小富婆

虽然爱情路上暂未有著落，但现年32岁的阿正在事业上却步步高升。自从凭借综艺节目《胶战》成功入屋后，她的人气和吸金力同步飙升，广告代言接不停手，更被外界戏称为「广播道小富婆」。事业心极强的她，早前更斥资七位数字开设属于自己的咖啡店，荣升老板娘，事业版图不断扩大。对于这次意外引发的热议，妹头在事后接受访问时，也道出了作为好友的真切祝福。她表示，阿正是一个非常值得被爱锡的女孩，真心希望她能早日找到一个真正懂得珍惜她、能够陪伴在她身边的好归宿。

