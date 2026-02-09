向展鹏誓要养「阿B」终老 为爱驹月花4万都觉值得丨名人杂志

讲求生活品味的向展鹏，除了收藏不少名贵钻饰、手表、奢侈品牌手袋及服装等外，更是一名马主，趁着新一年马年他与大家分享养马的乐趣，并祝愿大家马年大吉。

撰文：邝芷莹 摄影：朱伟彦

向展鹏表示对「阿B」是养开有感情，誓言要养牠一世。

9岁开始骑马的向展鹏（Jeffrey），笑言到现时为止有40多年经验，原本未想过会养马，因为10年前开始不少人学骑马，若然没有私人马匹要轮候马术中心所提供的马，轮候等待名单好长，亦觉得一星期骑马一次只有半小时，或者遇上天气不佳行雷闪电而未能策骑，所以9年前就决定做马主认养爱驹「阿B」。

养退役马要考试

向展鹏坦言有人买马以作参加赛事，但未必会「养过世」，若然不受供养的马下场会人道毁灭，又指当年「阿B」只得4岁曾出赛1、2次，但整伤过脚，由于马匹曾有伤患则不能再出赛，便加入了双鱼河马术中心认养名单。他称马术中心会经过甄选后，视乎退役马匹能否成为教学之用，也会让会员认养成为马主，他说：「每季都会有几匹马，有些做不到学校的马就会人道毁灭，『阿B』好彩可以做到，就给我们轮候试下策骑，首次要在教练面前可以策骑到步行、跑、快跑等，让教练睇到你跟这只马可不可以配合到，如果配合到就有机会养只马，之后仲要考马房管理，所以装马鞍、冲凉等都要识。」

向展鹏笑指睇中「阿B」，皆因合眼缘，当年几匹马当中是最丑样，几乎没太多认养对手，但经过一年饲养后就变成马术中心内最好的马，令不少人感到后悔，更有人提议不如一齐饲养，不过他没有应承。

认养马要先考能否与马匹配合到，又要考马房管理，所以装马鞍、冲凉等都要识。

向展鹏笑指「阿B」是当年几匹马当中最丑样的一匹，但他觉得「阿B」合他眼缘。

从马背跌下也不怪牠

谈到爱驹名字「阿B」的由来，向展鹏笑言阿B的编号是B4032，接受训练期间马夫也称牠为「阿B」，于是索性跟随叫「阿B」，又大赞「阿B」性情温驯，带牠吃草或策骑，感觉好舒服又宁静，就算天气热也不介意，之后就会带「阿B」返马房冲凉，更笑谓：「当牠狗仔咁养！」

为了饲养「阿B」，向展鹏透露每个月花费3万至4万，但未计医疗费用，虽然「阿B」现年13岁，亦尚算年轻。虽然他早前策骑「阿B」时跌下来，搞到他入院往了成个月，不过并不会怪责「阿B」。他说：「我觉得养牠是值得，跟牠有感情，不会因整跌落嚟就不养牠，若我不养牠就无人养牠，因为跌过人落嚟，其他马主可能惊都不敢养，那么牠就会被人道毁灭，所以我一定会养到牠终老。」

事业发展顺利的向展鹏祝大家跟他一样「马上有钱」。

被戴上贺年帽饰后，「阿B」立即想丢掉它，十分有性格！

当年被指「丑样」的「阿B」，现已是马房中最好、最靓的马。

犯太岁 一年入院4次

去年蛇年向展鹏经历住了4次医院，从事保险公司高层的他，透露过年时觉得胃痛，挨到公司开年仪式后才入院，留院2星期后没大碍。而第2次入院，他笑言因醉酒在家中浴室不小心跣倒，撞穿个头；第3次则是策骑爱驹「阿B」跌下来；至于第4次在家中的房间跣倒，撞到个头要缝12针。他说：「我间房原本铺地毯，因为之前养狗转换云石地板易打理，又换了新拖鞋，唔知系咪刚开始168减肥方法，身体弱啲！早上起身可能晕晕哋就跣一跣脚，个头撞落去床边。这次第4次入院，我照X光、磁力共振同啲骨都无事，都系不幸中之大幸。」属猴的他笑言可能蛇年「犯太岁」，不过保险工作收入也颇丰盛，现在仍为营业额「追数」，过多两年后会收到特别花红3,900万元。

向展鹏自幼开始骑马，马术精湛的他更识得打马球。

向展鹏一向喜欢马匹，图为他与侏儒马合摄。

自资录歌圆梦

一向热爱唱歌的向展鹏，去年自资录制歌曲，他表示计划录制6首歌，其中3首翻唱歌手的歌，另外3首歌则由监制张家诚为他度身订造。他说：「之前已经录好《问我》、《假如》同《恋爱预告》，喺网上平台会听到，农历年前亦会推出我个人新歌《争气》，之后都会有第5、6首歌，其中一首歌是国语歌，因为讲国语唔标准，亦特登请来老师教导，到时他会跟场到录音室。依家想法既然自己几十岁都未拎过新人奖，不过会咨询下艺人朋友问意见，又睇下会唔会去电台宣传。」

热爱唱歌的向展鹏自资录歌，并找来监制张家诚为他度身订造3首作品。

担任保险公司高层的他下属人数有几百，他表示希望今年可超过1000人。

马年事业愿景

说到马年祈望，向展鹏笑言除了会多点时间陪伴爱驹「阿B」，希望大家也要身体健康。担任保险公司高层的他，坦言曾想过半退休作息，最后都想投放更多时间先与同事并肩作战拼搏。现时其下属人数有几百，目标今年希望可超过1000人。而在Instagram追踪人数超过十万的向展鹏，原来因很少留意传来的讯息而损失好多机会。他说：「试过有个香港品牌陀飞轮手表，想叫我戴他们的手表宣传，仲有发型屋公司想赞助我剪发，同埋香港设计师推出个人品牌，可以穿他们的服装。其实我成年都无睇过讯息，一年后先睇到，以后都会多留意网上讯息。」