「周慧敏前情敌」晒富贵饭局 叹顶级盛宴生活写意 曾传获倪震力追介入他人恋情？

曾效力TVB的47岁女星陈颖妍（Anita）已淡出幕前多年，近年生活一直保持低调，只间中在社交平台分享生活点滴。近日陈颖妍上传一组到高级餐厅用膳的照片，奢华的盛宴，以及陈颖妍丝毫未变的冻龄美貌，引起网民热议。

陈颖妍不似将「奔五」

照片中可见，陈颖妍身处一间格调高雅的私人包厢，穿上白色针织上衣配搭黑色蕾丝短裙，打扮高贵又不失时尚。陈颖妍靠在露台的照片，大晒一双美腿，而另一张半身自拍照，见到陈颖妍容光焕发，皮肤紧致饱满，脸上丝毫不见岁月痕迹，完全不似即将「奔五」，获网民大赞「美貌依旧」、「气质女神」。

陈颖妍当晚品尝的盛宴同样吸睛，菜式极尽精致讲究，当中包括以木盒盛载登场的烤鸡、卖相如艺术品的虾肉刺身、牛扒及多款海鲜等，搭配高级威士忌，尽显其生活品味及财力，生活无忧写意，犹如阔太一般。

陈颖妍疑爱得低调

陈颖妍在娱乐圈消失多时，但未有完全停工，据悉在今年1月中，陈颖妍仍有接司仪工作。感情方面，陈颖妍曾于2006年传出获倪震瞒住周慧敏力追，翌年又闹出与同性经理人Polly有影皆双，最终绯闻不了了之。陈颖妍近年疑有圈外另一半，其IG每年11月都会分享庆祝周年纪念，估计感情稳定爱得低调。

