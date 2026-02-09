黄剑文演张国荣主题音乐剧 小金子现身捧场︰睇唔到会好后悔

黄剑文主演的张国荣（哥哥）主题音乐剧《为你钟情 Café I Do》假西九戏曲中心大剧院上演，日前结束一连七场演出。黄剑文的演出备受好评，不少粉丝表示「百看不厌」，口碑极佳。

为答谢歌迷多年支持，黄剑文于尾场（下午场）演出结束后，当晚立即举行庆功分享会，与「Kimchi Family」（剑文歌迷名称）近距离见面，一同庆祝音乐剧的成功。当晚更有不少「荣迷」（张国荣歌迷）到场支持，场面既热闹又感人。黄剑文在分享会上倾情演唱多首哥哥的经典歌曲，气氛高涨。

谈到尾场感受，黄剑文坦言：「好唔舍得，但又好开心、好好玩，大家喺台上越来越有默契，可以更加自由发挥。最开心系见到观众开心，见到好多观众睇完都好钟意，呢个就系我哋最想收到嘅。」黄剑文补充，特别安排庆功分享会，是因为非常珍惜「Kimchi Family」多年的支持：「就算排戏、演出期间几忙几攰，我都好想亲口同大家讲多谢，所以特登安排呢次特别嘅聚会。」足见他对粉丝的重视与疼爱。

庆功分享会其中一个最感动的时刻，是黄剑文邀请「乔妈」（小金子）亲临现场分享感受。原来乔妈早前已于第五场演出时入场观赏，当时黄剑文以为她已飞返西雅图，得知乔妈仍然专程到场支持，他直言：「真系十分感动。」乔妈现年九十多岁，仍长途跋涉入场观戏，让黄剑文更加落力演出。乔妈亦表示：「如果睇唔到佢嘅演出，我真系会好后悔。」这番话令剑文深受感动。