李佳芯拍摄慈善基金宣传短片 关心长者所需化绝望为可能

仙气女神李佳芯（Ali）离开TVB自组工作室，工作上作多方面尝试，同时参与不同慈善工作，Ali去年获邀任支援基层长者医疗慈善大使。

老得有尊严

Ali日前为慈善基金拍摄宣传短片，介绍机构为基层长者提供的免费医疗服务，当中包括义诊、流动牙科、置换膝关节等多方面的服务。拍摄期间，Ali大派「福利」，自掏腰包请拍摄团队叹健康饮品，又跟义工牙医庆祝生日，尽显亲民一面。

身为慈善大使，Ali眼见到不少长者对医疗需求大，她感触表示︰「年轻时，我们有足够时间、体力去选择，长大后，顿然明白要珍惜每一个得来不易的机会。而对许多长者而言，面对身体机能的变化而显得无能为力时，一次机会，就能从绝望转化为可能，让他们重获该有的尊严，所以我希望自己可以出一份力，支持社会各界投放更多资源。」

Ali希望以自身的一点影响力，去唤醍大众关怀基层长者，将爱心传承。她说：「每一个人都会老，帮助今日的长者，其实都是了将来的自己以及所爱的人，一齐去建立一个更有温度、尊严的社区，希望自己老去时，都会有人温柔扶我们一把。」