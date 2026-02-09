Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

卢广仲4.11-12再临红馆开骚 以最佳状态报答歌迷两年等待

影视圈
更新时间：16:15 2026-02-09 HKT
发布时间：16:15 2026-02-09 HKT

三金天王卢广仲两年前将《卢广仲励志的演唱会》带到香港，仅一场演出便火速秒杀，歌迷直言「一场根本不够」，更在三度Encore后才落幕。当时因档期所限未能加场，广仲一直对香港歌迷心存遗憾。

连开两场

踏入2026年，他终于兑现承诺将全新主题演唱会《HeartBreakFast 伤心早餐店》于4月11至12日带到香港，连续两晚再踏红馆舞台。广仲希望能以最佳状态回馈香港乐迷的等待与支持。他特别跟香港的歌迷说：「上次见面系上次，我希望今次就系今次！」去年，他化身深夜巷弄里的「伤心调酒师」，挑选十首独立音乐情歌遗珠重新编曲，注入全新诠释，调制成苦涩却回甘的音乐特调，一发行歌曲便迅速站上各大榜单。这次把《HeartBreakFast 伤心早餐店》带到香港，并特别加开两场，正是他对歌迷的尊重与感谢。

优先订票将随时上架，每张票价分别为：港币$1080、$780、$580、$380，优先订票详情及公开售票日期，乐迷就要密切留意官方公布。

「卢广仲《HeartBreakFast 伤心早餐店》演唱会香港站」
演出日期：2026年4月11-12日
地点：红磡香港体育馆
票价：港币$1080/$780/$580/$380

