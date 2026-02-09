「TVB御用宫女」李美慧荣升百亿少奶罕有回归平淡 摆档卖鸡蛋仔 现场墟冚到要限购

38岁「御用宫女」李美慧（Vivi）于2018年与年长25岁的百亿富商曾文豪结婚，更为老公诞下一对仔女，一跃成为「百亿少奶」。李美慧婚后专心照顾家庭，不时见到她出席女儿学校的活动，近日李美慧作人生首次挑战摆小食档。

李美慧参加亲子同乐日

李美慧昨日（8日）在IG分享照片，见到她出席女儿学校举办的亲子同乐日，打扮休闲的她，穿上白色上衣衬牛仔裤，专心炮制鸡蛋仔。李美慧为做到十全十美，不但亲自落场，还在家中多度尝试，最终成功在活动打响名堂。

相关阅读：前TVB女星现身名牌幼稚园校运会！升呢百亿少奶专心凑女 嫁入豪门生活堪比皇室成员

李美慧成功背后要付出

李美慧留言：「今日是女儿学校Family Fun Day，我勇敢尝试，人生第一次经营串串鸡蛋仔摊档，反应非常热烈，最后要限量购买，每人只可以一串，非常成功，卖了100串，各个都话好吃。不过成功的背后，是要付出的，在家不停尝试、试食、再试食」。

港姐出身的李美慧，落选后入读艺训班并签约TVB，因不时在剧中饰演宫女，而令人留下印象。李美慧凭流利普通话及精通四种方言，曾往内地发展，更由小角色做到担正做女主角。

李美慧关注仔女教育

李美慧婚后为栽培一对仔女，有指其女儿入读读有「神幼」之称的圣公会幼稚园，2025至2026学年的全年学费约为71,830元，据指该校以升学率高闻名，毕业生多获本地顶尖名校取录，如拔萃男女书院附属小学、圣保罗书院小学、圣保罗男女中学附属小学等，可反映出高质素的教学水平。

相关阅读：38岁「TVB御用宫女」大晒奢华生活 坐飞机头等舱豪叹鱼子酱 子女读神级幼稚园