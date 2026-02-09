超级碗｜Bad Bunny中场骚拖Lady Gaga跳拉丁舞 特朗普狼批可怕糟糕

波多黎各饶舌巨星Bad Bunny于香港时间今日在「第60届超级碗」中场骚任表演嘉宾，他以波多黎各文化为主题惊艳全场，拉丁天王Ricky Martin和美国天后Lady Gaga都惊喜现身。

舞台上举行婚礼

Bad Bunny将场馆变成大型街头派对，在世界级舞台上演出多首热门金曲，并成为中场骚史上第一位全程使用西班牙语表演的歌手。舞台呈现了波多黎各风情，可见甘蔗田、传统刨冰摊档及婚礼场景。Lady Gaga于中段现身，与Bad Bunny合唱其热门歌曲《Die With a Smile》的新编版本，被视为今届表演最大惊喜之一。Ricky Martin作为同样来自波多黎各的天王，登场与Bad Bunny合唱，为整段「拉丁庆典」气氛推上高峰。

Bad Bunny熟悉的舞台元素「小房子」在超级碗再现，象征着波多黎各的家园。智利裔男星佩德罗帕斯卡（Pedro Pascal）和荷里活知名女星谢茜嘉艾芭（Jessica Alba）与饶舌歌手Cardi B等重量级嘉宾都客串演出。演出中，有一对情侣穿上婚纱及礼服，Bad Bunny宣布他们已结为夫妻，后来大会证实二人确实在演出中完婚了，非常特别。

美式足球联盟（NFL）早前宣布由Bad Bunny任超级碗中场嘉宾，已惹来争议，大会表示从未考虑更换表演嘉宾，并称历来几乎每位中场骚主角都曾面对类似批评。Bad Bunny则在公开场合呼吁观众「不如学吓西班牙文」，显示他无意为风波退缩。本月初举行的格林美奖上，Bad Bunny赢得「年度专辑」，成为格林美史上首张夺此奖的西班牙专辑。由于他曾在格林美狠批「ICE（美国执法及移民局）滚」，美国总统特朗普（Donald Trump）亦批评Bad Bunny的演出差劲，「超级碗中场骚绝对是可怕的，有史以来最糟糕的表演之一！这毫无意义，是对美国最大的侮辱，并不代表我们的成功、创造力或卓越的标准。」