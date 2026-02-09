Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

超级碗｜Bad Bunny中场骚拖Lady Gaga跳拉丁舞 特朗普狼批可怕糟糕

影视圈
更新时间：15:15 2026-02-09 HKT
发布时间：15:15 2026-02-09 HKT

波多黎各饶舌巨星Bad Bunny于香港时间今日在「第60届超级碗」中场骚任表演嘉宾，他以波多黎各文化为主题惊艳全场，拉丁天王Ricky Martin和美国天后Lady Gaga都惊喜现身。

舞台上举行婚礼

Bad Bunny将场馆变成大型街头派对，在世界级舞台上演出多首热门金曲，并成为中场骚史上第一位全程使用西班牙语表演的歌手。舞台呈现了波多黎各风情，可见甘蔗田、传统刨冰摊档及婚礼场景。Lady Gaga于中段现身，与Bad Bunny合唱其热门歌曲《Die With a Smile》的新编版本，被视为今届表演最大惊喜之一。Ricky Martin作为同样来自波多黎各的天王，登场与Bad Bunny合唱，为整段「拉丁庆典」气氛推上高峰。

Bad Bunny熟悉的舞台元素「小房子」在超级碗再现，象征着波多黎各的家园。智利裔男星佩德罗帕斯卡（Pedro Pascal）和荷里活知名女星谢茜嘉艾芭（Jessica Alba）与饶舌歌手Cardi B等重量级嘉宾都客串演出。演出中，有一对情侣穿上婚纱及礼服，Bad Bunny宣布他们已结为夫妻，后来大会证实二人确实在演出中完婚了，非常特别。

美式足球联盟（NFL）早前宣布由Bad Bunny任超级碗中场嘉宾，已惹来争议，大会表示从未考虑更换表演嘉宾，并称历来几乎每位中场骚主角都曾面对类似批评。Bad Bunny则在公开场合呼吁观众「不如学吓西班牙文」，显示他无意为风波退缩。本月初举行的格林美奖上，Bad Bunny赢得「年度专辑」，成为格林美史上首张夺此奖的西班牙专辑。由于他曾在格林美狠批「ICE（美国执法及移民局）滚」，美国总统特朗普（Donald Trump）亦批评Bad Bunny的演出差劲，「超级碗中场骚绝对是可怕的，有史以来最糟糕的表演之一！这毫无意义，是对美国最大的侮辱，并不代表我们的成功、创造力或卓越的标准。」

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
串谋勾结外国势力案 主脑黎智英被判囚二十年罪有应得 旁听席有人站立举手欢呼「好呀！」
03:13
串谋勾结外国势力案 主脑黎智英被判囚二十年罪有应得 旁听席有人站立举手欢呼「好呀！」
社会
5小时前
港铁站隐藏免费列印服务！影印/冲印照片都得 做齐3步指定车站免费用
港铁站隐藏免费列印服务！影印/冲印照片都得 做齐3步指定车站免费用
生活百科
2026-02-07 14:30 HKT
「郭可盈儿子」离巢逾十年胀爆罕现身 曾求婚《闪电传真机》主持遭拒 为养家转战商界
「郭可盈儿子」离巢逾十年胀爆罕现身 曾求婚《闪电传真机》主持遭拒 为养家转战商界
影视圈
6小时前
WhatsApp收贺年贴图银行户口随时被清空？专家教3招自保+提防1类档案
01:09
WhatsApp收贺年贴图银行户口随时被清空？专家教3招自保+提防1类档案
生活百科
2026-02-07 12:00 HKT
周三晚「万众开心」初配纪仁安，且看能否为谭校长建功。
谭校长爱驹初配纪仁安
马圈快讯
20小时前
天气｜过年暖笠笠 天文台料年廿八最高25°C 即睇年初一、二天气（附新年天气预报）
00:47
天气｜过年暖笠笠 天文台料年廿八最高25°C 即睇年初一、二天气（附新年天气预报）
社会
2小时前
中年好声音4｜「白羊君」攞5灯热爆舞台  两特点泄真身为TVB老臣子？入行前曾做巴士司机
中年好声音4｜「白羊君」攞5灯热爆舞台  两特点泄真身为TVB老臣子？入行前曾做巴士司机
影视圈
17小时前
前TVB性感女星贴身裙「半除」效果震撼视觉 疑泄失婚后感情观：是我错了
前TVB性感女星贴身裙「半除」效果震撼视觉 疑泄失婚后感情观：是我错了
影视圈
17小时前
壹传媒黎智英串谋勾结外国势力及发布煽动刊物案 今早将判刑
03:13
壹传媒黎智英串谋勾结外国势力及发布煽动刊物案 今早将判刑
社会
6小时前
红磡公屋通告召唤真人 指名道姓叫「刘家荣」安静？ 中文版见真章网民爆笑收场｜Juicy叮
红磡公屋通告召唤真人 指名道姓叫「刘家荣」安静？ 中文版见真章网民爆笑收场｜Juicy叮
时事热话
4小时前