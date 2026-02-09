马德钟陈山聪携视后半百艺人云集佛山晚会 幕后金主曝光 一男星Hit爆全场穿梭

内地一间娱乐制作公司日前在佛山举行「2026我们的年会」，星光熠熠场面极度盛大，云集中港两地近半百位艺人，阵容鼎盛得宛如一场大型颁奖典礼，足见该公司在行内的号召力。

年会歌舞升平

从现场照片可见，晚会筵开数十席，舞台上不仅有大型LED屏幕，更有精彩的歌舞表演，将现场气氛推至高潮。一众艺人盛装出席，包括资深演员潘志文、韩马利与老公杜燕歌、胡定欣、马德钟、陈山聪、张兆辉、曹永廉、萧正楠、陈敏之、钟舒漫、关楚耀、陈思齐、庄思敏及导演叶念琛等，约半百艺人到场。

其中金刚拎住咪现身时，似主人家般在场内穿梭，有如担任司仪与台下嘉宾互动，逗得全场笑声不断。而众多艺人中，赵永洪显得尤为兴奋，整晚化身「集邮」狂人，在宴会中与一众好友合照。

赵永洪分享合照

从赵永洪分享的照片，见到他与陈敏之、菊梓乔、郭政鸿、江若琳与老公萧唯展（前名萧润邦）、张彦博等合照，而陈滢、汤宝如、李思捷、蔡淇俊、吴国敬也成为不少宾客的集邮对象。

