游学修再揸ViuTV咪牌受访破封杀传言 擸「生气」公仔到场被没收

游学修在1月尾出席Tyson Yoshi歌曲《1994 前传》-《追 CHASING THE WIND》微电影首映礼，后因在ViuTV的相关报道中「被消失」，闹出游学修被ViuTV封杀的风波，其后游学修在社交平台以各种方式表达不满、讽刺；2月初，游学修在一个YouTube直播节目中态度有变，透露有电视台前辈主动致电关心。

同ViuTV无吵架

游学修昨晚（8日）现身贺岁片《金多宝》首映礼撑场，首次回应封杀风波，称这只是一件小事，又说原本打算带ViuTV吉祥物「生气」到场，但经理人怕他搞事而没收。他指公仔是一名男团成员送给他，虽然他不透露是谁，但在追问下，他称对方是单位数男团成员，问是否正「被放假」的那位？他再说不方便透露，并希望他与对方都能大步槛过，暗示乃ERROR成员193（郭嘉骏）。

对于他提到有前辈主动关心，问到该前辈是否充当了和事佬？游学修说：「不是和事佬，从来都无吵架，我见有些人误会了，是不是我有闹人，真的没有，我好乖，是有观众发现这件事，替我不开心。之后有前辈同我沟通完，了解后，都希望开开心心，他是我十分重视的前辈，误会过了就算。我事前都不知发生甚么事，希望无得罪人。」称可能首映那天太多人，ViuTv才会漏了他，见今晚ViuTV如常采访他也表示很开心。问他可有就此事找ViuTV高层了解？他笑言不会突然打电话给他们，如果高层找他会秒听电话，而老板古天乐亦未有就此事与他联络。

提到那位主动找他的前辈，游学修表示对方是ViuTV的前辈，不欲透露对方是谁，问到对方可有给他意见？他说：「我作为小朋友，不应该把对话内容说出来，我只是想表达对方好好人，十分关心我。（他是代表电视台找你？）没想过这一点，他纯粹是关心我。（之前你在网上呻请不到Viu的艺人合作？）那是吴肇轩的网文，我留言问几时到我，我好耐无上过Viu，无机会玩，见同公司的林家熙、胡子彤都有份上节目，所以才留言『搲捞』。（之前《试当真》都请不到Viu的艺人？）那时请不到都有好多原因，现在想『搲捞』，这行最重要曝光。之前HOY TV话请我上节目，我都等紧，最好可以一起搞旅行团。」